В Челябинской области мигрантов-нелегалов отыскали с помощью беспилотника. Видео

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В Красноармейском районе рабочих-иностранцев проверили с помощью дрона Фото:

В ходе рейда с использованием беспилотного летательного аппарата в тепличных хозяйствах Красноармейского района выявили 34 рабочих-иностранца. Удалось оперативно установить их личность, а также проверить на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы. Об этом URA.RU 21 марта рассказали в ГУ МВД по региону.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ проведен рейд с использованием беспилотного летательного аппарата в тепличных хозяйствах, расположенных в Красноармейском районе. Проверено 34 гражданина по информационно-справочным учетам, в том числе с использованием мобильного биометрического терминала для установления личности. В отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

Мероприятие сотрудники управления по вопросам миграции МВД провели совместно с коллегами следственного управления СК РФ при поддержке Росгвардии. В 2024 году уже возбуждено 283 уголовных дела в сфере миграции, пресечено более 2200 административных правонарушений. Принято 284 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны.

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В ходе рейда с использованием беспилотного летательного аппарата в тепличных хозяйствах Красноармейского района выявили 34 рабочих-иностранца. Удалось оперативно установить их личность, а также проверить на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы. Об этом URA.RU 21 марта рассказали в ГУ МВД по региону. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ проведен рейд с использованием беспилотного летательного аппарата в тепличных хозяйствах, расположенных в Красноармейском районе. Проверено 34 гражданина по информационно-справочным учетам, в том числе с использованием мобильного биометрического терминала для установления личности. В отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия», — прокомментировали в ГУ МВД по региону. Мероприятие сотрудники управления по вопросам миграции МВД провели совместно с коллегами следственного управления СК РФ при поддержке Росгвардии. В 2024 году уже возбуждено 283 уголовных дела в сфере миграции, пресечено более 2200 административных правонарушений. Принято 284 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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