В Челябинской области мигрантов-нелегалов отыскали с помощью беспилотника. Видео

21 марта 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

В Красноармейском районе рабочих-иностранцев проверили с помощью дрона Фото: Стас Этвеш © URA.RU В ходе рейда с использованием беспилотного летательного аппарата в тепличных хозяйствах Красноармейского района выявили 34 рабочих-иностранца. Удалось оперативно установить их личность, а также проверить на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы. Об этом URA.RU 21 марта рассказали в ГУ МВД по региону. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ проведен рейд с использованием беспилотного летательного аппарата в тепличных хозяйствах, расположенных в Красноармейском районе. Проверено 34 гражданина по информационно-справочным учетам, в том числе с использованием мобильного биометрического терминала для установления личности. В отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия», — прокомментировали в ГУ МВД по региону. Мероприятие сотрудники управления по вопросам миграции МВД провели совместно с коллегами следственного управления СК РФ при поддержке Росгвардии. В 2024 году уже возбуждено 283 уголовных дела в сфере миграции, пресечено более 2200 административных правонарушений. Принято 284 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе рейда с использованием беспилотного летательного аппарата в тепличных хозяйствах Красноармейского района выявили 34 рабочих-иностранца. Удалось оперативно установить их личность, а также проверить на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы. Об этом URA.RU 21 марта рассказали в ГУ МВД по региону. «В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ проведен рейд с использованием беспилотного летательного аппарата в тепличных хозяйствах, расположенных в Красноармейском районе. Проверено 34 гражданина по информационно-справочным учетам, в том числе с использованием мобильного биометрического терминала для установления личности. В отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия», — прокомментировали в ГУ МВД по региону. Мероприятие сотрудники управления по вопросам миграции МВД провели совместно с коллегами следственного управления СК РФ при поддержке Росгвардии. В 2024 году уже возбуждено 283 уголовных дела в сфере миграции, пресечено более 2200 административных правонарушений. Принято 284 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны.