Глава Кетовского округа, так называемая курганская «Рублевка», Олег Язовских обратился к жителям региона из-за прогнозов по паводку. Чиновник порекомендовал запасаться едой на случай чрезвычайной ситуации. Об этом Язовских сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«На сегодняшний день прогнозы Гидрометцентра по паводковой ситуации пока остаются неблагоприятными. Поэтому готовимся к возможному подтоплению селе Большое Чаусово, при неблагоприятном развитии событий. При неблагоприятном развитии событий проводим необходимые подготовительные мероприятия, направленные на защиту села», — рассказал у себя на странице Язовских.
Глава округа также отметил, что уже подготавливают технику и пункты временного размещения для жителей Большого Чаусово. Эти меры предприняты на случай, если для сельчан потребуется эвакуация. Язовских также порекомендовал жителям быть готовыми к чрезвычайной ситуации: позаботиться о своих домашних животных, зарегистрировать и застраховать свое жилье.
Ранее URA.RU писало, что с подобным обращением выступила временно исполняющий обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева. Чиновница напомнила жителям о том, что следует делать в случае чрезвычайного происшествия, а также порекомендовала застраховать свое жилье.
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