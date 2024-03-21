Мэр курганской «Рублевки» попросил сделать запас еды перед паводком. Видео

21 марта 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Глава курганской «Рублевки» выступил с обращением из-за паводка в селе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Глава Кетовского округа, так называемая курганская «Рублевка», Олег Язовских обратился к жителям региона из-за прогнозов по паводку. Чиновник порекомендовал запасаться едой на случай чрезвычайной ситуации. Об этом Язовских сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «На сегодняшний день прогнозы Гидрометцентра по паводковой ситуации пока остаются неблагоприятными. Поэтому готовимся к возможному подтоплению селе Большое Чаусово, при неблагоприятном развитии событий. При неблагоприятном развитии событий проводим необходимые подготовительные мероприятия, направленные на защиту села», — рассказал у себя на странице Язовских. Глава округа также отметил, что уже подготавливают технику и пункты временного размещения для жителей Большого Чаусово. Эти меры предприняты на случай, если для сельчан потребуется эвакуация. Язовских также порекомендовал жителям быть готовыми к чрезвычайной ситуации: позаботиться о своих домашних животных, зарегистрировать и застраховать свое жилье. Ранее URA.RU писало, что с подобным обращением выступила временно исполняющий обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева. Чиновница напомнила жителям о том, что следует делать в случае чрезвычайного происшествия, а также порекомендовала застраховать свое жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Кетовского округа, так называемая курганская «Рублевка», Олег Язовских обратился к жителям региона из-за прогнозов по паводку. Чиновник порекомендовал запасаться едой на случай чрезвычайной ситуации. Об этом Язовских сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «На сегодняшний день прогнозы Гидрометцентра по паводковой ситуации пока остаются неблагоприятными. Поэтому готовимся к возможному подтоплению селе Большое Чаусово, при неблагоприятном развитии событий. При неблагоприятном развитии событий проводим необходимые подготовительные мероприятия, направленные на защиту села», — рассказал у себя на странице Язовских. Глава округа также отметил, что уже подготавливают технику и пункты временного размещения для жителей Большого Чаусово. Эти меры предприняты на случай, если для сельчан потребуется эвакуация. Язовских также порекомендовал жителям быть готовыми к чрезвычайной ситуации: позаботиться о своих домашних животных, зарегистрировать и застраховать свое жилье. Ранее URA.RU писало, что с подобным обращением выступила временно исполняющий обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева. Чиновница напомнила жителям о том, что следует делать в случае чрезвычайного происшествия, а также порекомендовала застраховать свое жилье.