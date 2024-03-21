Челябинку оштрафовали за то, что ее сын подбрасывал под поезда камни

21 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Мальчик положил камни на рельсы во время прогулки по ЖД путям с друзьями Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительницу Челябинска оштрафовали за плохое исполнение родительских обязанностей после того, как ее 11-летний сын подбросил на железнодорожные рельсы камни. Мальчика заметили, когда он играл на ЖД путях вместе с другими детьми, сообщили URA.RU в пресс-службе транспортного управления МВД по Уральскому федеральному округу (УрФО). «Школьник 11 лет положил на рельсы несколько камней, чтобы посмотреть, как по ним проедет поезд. Опасное развлечение детей вовремя заметил диспетчер станции и вызвал полицейских. Мать нарушителя привлечена к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних)», — сообщили в МВД на транспорте. Подложить камни ребенок решил во время прогулки на рельсах. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних заметили четырех детей от 11 до 13 лет на участке интенсивного движения поездов. Родителям остальных детей вынесли предостережения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Челябинска оштрафовали за плохое исполнение родительских обязанностей после того, как ее 11-летний сын подбросил на железнодорожные рельсы камни. Мальчика заметили, когда он играл на ЖД путях вместе с другими детьми, сообщили URA.RU в пресс-службе транспортного управления МВД по Уральскому федеральному округу (УрФО). «Школьник 11 лет положил на рельсы несколько камней, чтобы посмотреть, как по ним проедет поезд. Опасное развлечение детей вовремя заметил диспетчер станции и вызвал полицейских. Мать нарушителя привлечена к ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних)», — сообщили в МВД на транспорте. Подложить камни ребенок решил во время прогулки на рельсах. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних заметили четырех детей от 11 до 13 лет на участке интенсивного движения поездов. Родителям остальных детей вынесли предостережения.