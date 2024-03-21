Глава РСПП восхитился, как Путин предугадал кадровый голод в России

Глава РСПП Шохин: Путин заранее начал реагировать на проблемы кадрового дефицита

21 марта 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин начал заранее решать вопрос с нехваткой рабочих мест в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предугадал кадровый дефицит в стране и начал реагировать соответствующе. Одним из шагов, предпринятых для решения данной проблемы стал национальный проект «Кадры». Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, восхитившись действиями российского президента. «На самом деле, Владимир Владимирович [Путин], многие вещи Вы опередили. Например, национальный проект „Кадры“ — это то, о чем мы думали, не то что боялись сказать, но Вы сформулировали эти задачи. Имею в виду, что, действительно, кадровый голод, кадровый дефицит — это та проблема, которая волнует все отрасли, все предприятия, и большие, и малые, и средние, и индивидуальных предпринимателей тоже, малые компании сталкиваются с этими вызовами», — рассказал Александр Шохин в ходе встречи с российским президентом. Текстовая трансляция разговора опубликована на официальном сайте Кремля. Глава союза предпринимателей также подчеркнул, что одним из решений, которое поможет избежать кадрового дефицита является система профессионального образования в России. Сферы бизнеса также вкладываются в развитие образовательной системы. Одну из задач, которую поставил Путин — увеличение количества профильных образовательных учреждений. Путин еще в начале марта этого года заявлял, что необходимо решать проблему с нехваткой рабочих мест в России. Одним из инструментов решения проблемы он называл миграционную политику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предугадал кадровый дефицит в стране и начал реагировать соответствующе. Одним из шагов, предпринятых для решения данной проблемы стал национальный проект «Кадры». Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, восхитившись действиями российского президента. «На самом деле, Владимир Владимирович [Путин], многие вещи Вы опередили. Например, национальный проект „Кадры“ — это то, о чем мы думали, не то что боялись сказать, но Вы сформулировали эти задачи. Имею в виду, что, действительно, кадровый голод, кадровый дефицит — это та проблема, которая волнует все отрасли, все предприятия, и большие, и малые, и средние, и индивидуальных предпринимателей тоже, малые компании сталкиваются с этими вызовами», — рассказал Александр Шохин в ходе встречи с российским президентом. Текстовая трансляция разговора опубликована на официальном сайте Кремля. Глава союза предпринимателей также подчеркнул, что одним из решений, которое поможет избежать кадрового дефицита является система профессионального образования в России. Сферы бизнеса также вкладываются в развитие образовательной системы. Одну из задач, которую поставил Путин — увеличение количества профильных образовательных учреждений. Путин еще в начале марта этого года заявлял, что необходимо решать проблему с нехваткой рабочих мест в России. Одним из инструментов решения проблемы он называл миграционную политику.