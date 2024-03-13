Путин призвал кардинально решить проблему дефицита кадров

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Ситуация в России с дефицитом кадров не решится в ближайшее время, уточнил Владимир Путин Фото:

Ситуация в России с дефицитом кадров не решится в ближайшее время. Необходимо кардинально прорабатывать данный вопрос. Об этом рассказал Владимир Путин.

«Очень важная вещь, ведь когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы. <…> Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры», — сказал Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Он подчеркнул, что необходимо кардинально решать вопрос с нехваткой рабочей силы.

Он добавил, что миграционная политика — важный инструмент для решения проблемы с нехваткой рабочих рук. Однако в стране не так много трудоспособных мигрантов от общего числа населения, уточнил российский лидер. По его словам, эта цифра составляет 3,7%. В качестве одного из вариантов улучшения ситуации президент предлагает внедрять технику в производство.

В ходе обращения к Федеральному собранию Путин анонсировал несколько национальных проектов, направленных на решение проблем с дефицитом кадров. Недавно президент назвал одну из профессий, наиболее востребованных в стране — агроном.

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Ситуация в России с дефицитом кадров не решится в ближайшее время. Необходимо кардинально прорабатывать данный вопрос. Об этом рассказал Владимир Путин. «Очень важная вещь, ведь когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы. <…> Для этого нужно проводить инвестиции в эту сферу и готовить кадры», — сказал Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Дмитрием Киселевым. Он подчеркнул, что необходимо кардинально решать вопрос с нехваткой рабочей силы. Он добавил, что миграционная политика — важный инструмент для решения проблемы с нехваткой рабочих рук. Однако в стране не так много трудоспособных мигрантов от общего числа населения, уточнил российский лидер. По его словам, эта цифра составляет 3,7%. В качестве одного из вариантов улучшения ситуации президент предлагает внедрять технику в производство. В ходе обращения к Федеральному собранию Путин анонсировал несколько национальных проектов, направленных на решение проблем с дефицитом кадров. Недавно президент назвал одну из профессий, наиболее востребованных в стране — агроном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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