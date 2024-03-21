В Тюмени таксист обокрал пассажира и потратил деньги на алкоголь и проститутку

В Тюмени таксист обнаружил под ковриком машины пачку денег, оставленную пассажирами, и присвоил средства себе. Внушительную сумму мужчина потратил на алкоголь, сауну и вызов проститутки. Информация представлена в документе, имеющемся в распоряжении URA.RU.
«Таксист довез пассажиров — мужчину и женщину, до точки. После он решил помыть коврики в машине. Под одним из них он обнаружил толстую пачку денег и мобильные телефоны. Поняв, что все это оставили пассажиры, мужчина решил присвоить найденное. Он поехал к своей тете, где 10 дней выпивал с соседями и родными. Также он поехал в сауну, куда на всю ночь вызвал проститутку. Мужчина не считал, сколько платил девушке легкого поведения, отдавал ей купюры и не брал сдачу», — говорится в материалах.
Как выяснилось, деньги и телефоны принадлежали супружеской паре, они лежали в спортивной сумке. В этот день муж с женой были на свадьбе друзей, а затем в баре. После вызвали такси в гостиницу, куда зашли уже без сумки, хотя из заведения уезжали с ней. Крупная сумма денег была у них с собой из-за того, что мужчина продал квартиру и обналичил средства, часть из которых отдал бывшей жене, а часть положил в сумку.
За кражу денег в крупном размере таксист получил два года лишения свободы условно. Смягчающим обстоятельством стало то, что на попечении мужчины находятся двое детей и мать-инвалид. Также мужчина должен будет выплатить пострадавшим 240 тысяч рублей.
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