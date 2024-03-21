Тюменским собакам предлагают закончить школу пастухов

В пастушьей школе в качестве учеников приветствуются овчарки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Тюмени проходит набор на пастушьи курсы для собак. Как рассказала URA.RU тренер и основатель школы, обучение может продлиться до полугода и проходит в реальных условиях.

«У нашей школы есть две цели: спорт ради спорта и спорт ради победы. Наши абитуриенты сначала оцениваются по нескольким критериями. Один из главных — пастуший инстинкт. Без него мы не берем. Самые сложные в работе собаки породы бордер-колли, они очень многогранные. Поэтому их мы готовим до полугода. Сначала тренировки в загоне, потом уже в полях с живыми овцами», — рассказала URA.RU основатель школы «Черная овечка» Анастасия Мингалева.

В апреле для собак пройдет трехдневный пастуший интенсив. Попасть в школу могут не все породы собак. Преимущества у терьеров и овчарок всех видов. Пастушьих школ в России три — в Москве, в Перми и Тюмени. Спрос на выпускников из Тюмени высок, так как из-за популярности восточной кухни среди тюменцев в пригородах появляется все больше овцеводческих хозяйств.