Тюменским собакам предлагают закончить школу пастухов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , собака, служебная собака, овчарка
В пастушьей школе в качестве учеников приветствуются овчарки Фото:

В Тюмени проходит набор на пастушьи курсы для собак. Как рассказала URA.RU тренер и основатель школы, обучение может продлиться до полугода и проходит в реальных условиях.

«У нашей школы есть две цели: спорт ради спорта и спорт ради победы. Наши абитуриенты сначала оцениваются по нескольким критериями. Один из главных — пастуший инстинкт. Без него мы не берем. Самые сложные в работе собаки породы бордер-колли, они очень многогранные. Поэтому их мы готовим до полугода. Сначала тренировки в загоне, потом уже в полях с живыми овцами», — рассказала URA.RU основатель школы «Черная овечка» Анастасия Мингалева.

В апреле для собак пройдет трехдневный пастуший интенсив. Попасть в школу могут не все породы собак. Преимущества у терьеров и овчарок всех видов. Пастушьих школ в России три — в Москве, в Перми и Тюмени. Спрос на выпускников из Тюмени высок, так как из-за популярности восточной кухни среди тюменцев в пригородах появляется все больше овцеводческих хозяйств.

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В Тюмени проходит набор на пастушьи курсы для собак. Как рассказала URA.RU тренер и основатель школы, обучение может продлиться до полугода и проходит в реальных условиях. «У нашей школы есть две цели: спорт ради спорта и спорт ради победы. Наши абитуриенты сначала оцениваются по нескольким критериями. Один из главных — пастуший инстинкт. Без него мы не берем. Самые сложные в работе собаки породы бордер-колли, они очень многогранные. Поэтому их мы готовим до полугода. Сначала тренировки в загоне, потом уже в полях с живыми овцами», — рассказала URA.RU основатель школы «Черная овечка» Анастасия Мингалева. В апреле для собак пройдет трехдневный пастуший интенсив. Попасть в школу могут не все породы собак. Преимущества у терьеров и овчарок всех видов. Пастушьих школ в России три — в Москве, в Перми и Тюмени. Спрос на выпускников из Тюмени высок, так как из-за популярности восточной кухни среди тюменцев в пригородах появляется все больше овцеводческих хозяйств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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