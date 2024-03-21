Главврач курганской больницы нарушил закон, взяв на работу жену

21 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Прокуратура выявила конфликт интересов в Шадринской ЦРБ Фото: Анна Майорова © URA.RU Главврач Шадринской центральной районной больницы Сергей Никитин нарушил законодательство о противодействии коррупции, устроив свою супругу в больницу экономистом. Конфликт интересов выявила Шадринская прокуратура, сообщил URA.RU общественник Александр Андрюков. «Мы направляли в прокуратуру запрос по данному факту и получили ответ. Выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в части непринятия мер к урегулированию конфликта интересов в связи с трудоустройством в ГБУ „Шадринская ЦРБ“ Никитиной С. А. Никитина работает в больнице экономистом, а ее супруг — и. о. главврача», — пояснил Андрюков. По результатам проверки в прокуратуру Курганской области направлен проект представления об устранении нарушения, адресованный депздраву. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что замечания от прокуратуры по данному вопросу в депздрав не поступали. Ранее в депздраве сообщали, что Никитина С. А. работает в должности ведущего экономиста ГБУ «Шадринская ЦРБ» и исполняет обязанности в соответствии с должностной инструкцией. Сергей Никитин назначен исполняющим обязанности главврача Шадринской ЦРБ в декабре 2023 года. В период с 2012 по 2016 он уже был главным врачом ГБУ «Шадринская центральная районная больница». Его супруга тогда работала заместителем главврача по экономическим вопросам. После конфликта в коллективе супруги уволились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач Шадринской центральной районной больницы Сергей Никитин нарушил законодательство о противодействии коррупции, устроив свою супругу в больницу экономистом. Конфликт интересов выявила Шадринская прокуратура, сообщил URA.RU общественник Александр Андрюков. «Мы направляли в прокуратуру запрос по данному факту и получили ответ. Выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в части непринятия мер к урегулированию конфликта интересов в связи с трудоустройством в ГБУ „Шадринская ЦРБ“ Никитиной С. А. Никитина работает в больнице экономистом, а ее супруг — и. о. главврача», — пояснил Андрюков. По результатам проверки в прокуратуру Курганской области направлен проект представления об устранении нарушения, адресованный депздраву. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что замечания от прокуратуры по данному вопросу в депздрав не поступали. Ранее в депздраве сообщали, что Никитина С. А. работает в должности ведущего экономиста ГБУ «Шадринская ЦРБ» и исполняет обязанности в соответствии с должностной инструкцией. Сергей Никитин назначен исполняющим обязанности главврача Шадринской ЦРБ в декабре 2023 года. В период с 2012 по 2016 он уже был главным врачом ГБУ «Шадринская центральная районная больница». Его супруга тогда работала заместителем главврача по экономическим вопросам. После конфликта в коллективе супруги уволились.