Курганские медики на грани бунта против главврача, который вернулся в больницу

Медики Шадринской ЦРБ жалуются на главврача, который вернулся в больницу

Сергей Никитин вновь устроил свою супругу экономистом Шадринской ЦРБ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В коллективе Шадринской центральной районной больницы (Курганская область) назревает недовольство работой и. о. главврача Сергея Никитина. Вернувшись в больницу, Никитин продолжил стиль управления, из-за которого коллектив бунтовал в 2016 году, рассказал URA.RU один из бывших сотрудников ЦРБ.

«Никитин вновь устроил свою супругу в больницу на должность экономиста. Сотрудники должны приходить к ней „на поклон“ по всем финансовым вопросам. Расходуют деньги больницы по своему усмотрению: увеличили зарплату немедицинскому персоналу, даже врачи столько не получают. Недовольных много, отношение к медикам плохое. Если ситуация не изменится, будут жаловаться в Москву», — рассказал бывший сотрудник Шадринской ЦРБ.

Медработники считают, что руководство не решает острые проблемы ЦРБ. По словам собеседника агентства, детское отделение в ЦРБ продолжает работу с нарушениями, не решен вопрос с пожарной безопасностью. В ЦРБ не работают рентген-аппараты: старый сломан, новый не вводят в эксплуатацию. Пациентов возят на рентген в другие больницы. Техника, купленная по федеральной программе, простаивает во дворе ЦРБ. «При этом на „Ниве“, которую получали для подвоза пациентов, ездит замглавврача по административно-хозяйственной части», — отмечает собеседник.

URA.RU направило запрос в депздрав Курганской области. В ведомстве ответили, что жалобы по данным вопросам не поступали. «В ГБУ „Шадринская ЦРБ“ С. А. Никитина работает в должности ведущего экономиста и исполняет обязанности в соответствии с должностной инструкцией», — подтвердили в депздраве. Увеличение зарплат немедицинскому персоналу в ЦРБ объясняют распоряжением правительства области о 10-процентном росте окладов с 1 декабря 2023 года.

«В феврале 2024 года выполнены строительно-ремонтные работы для создания детского приемного отделения на территории общего приемного отделения. Прием пациентов детского отделения ведется отдельно от взрослого населения. В настоящее время проектно-сметная документация на проведение работ по противопожарной сигнализации проходит согласование. Источником финансирования является доход от деятельности ГБУ «Шадринская ЦРБ», — сообщили в ЦРБ.

О проблеме с новым рентген-аппаратом URA.RU писало ранее. Он был поставлен в 2022 году. Выяснилось, что аппарат не соответствует техзаданию по контракту. Поставщик отказался выполнять требования. Больница деньги за аппарат не перечислила и обратилась в суд. Покупать оборудование решили после разбирательств.

График работы двух мобильных комплексов на 2024 год утвержден приказом ГБУ «Шадринская ЦРБ». Выезды мобильного ФАПа находятся на контроле, как и количество осмотренных пациентов и произведенных исследований. «Для выполнения исследований (маммография, флюорография) для подвоза пациентов учреждения используются автомобили, полученные в рамках программы модернизации первоначального звена в здравоохранении. Количество совершенных поездок также находится на контроле», — говорится в ответе.

Сергей Никитин был главврачом Шадринской ЦРБ с 2012 по 2016 годы. После скандала и жалоб медиков он уволился.