Курганскую больницу возглавил экс-руководитель, при котором бунтовали врачи

Главврачом Шадринской районной больницы стал Сергей Никитин

13 декабря 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

В Шадринской ЦРБ назначен новый и. о. главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Замена главврачей в курганских больницах Исполняющим обязанности главного врача Шадринской центральной районной больницы (ЦРБ) назначен Сергей Никитин, который ранее уже возглавлял учреждение. Руководителя официально представили коллективу, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения. В депздраве подтвердили назначение Никитина. «Исполнение обязанностей главного врача ГБУ Шадринская центральная районная больница возложено на С. И. Никитина, заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе. Имеет опыт руководящей работы, в том числе главным врачом. В период с 2004 по 2009 являлся главным врачом ГБУ Звериноголовская центральная районная больница, с 2012 по 2016 главным врачом ГБУ Шадринская центральная районная больница», — ответили в депздраве на запрос агентства. Источник агентства отмечает, что в 2016 году врачи устроили бунт против Никитина и его супруги, которая на тот момент работала в ЦРБ замглавврача по экономическим вопросам. Несколько врачей пожаловались в депздрав на большую нагрузку, неначисление доплат, и заявили, что готовы уволиться. Депздрав (директором ведомства тогда была Лариса Кокорина) провел проверку, супруги Никитины уволились. Предыдущий и. о. главврача Шадринской ЦРБ Дмитрий Клюш уволился с должности по собственному желанию 17 ноября 2023 года без отработки. Он руководил больницей с августа 2022 года. По данным источников агентства, Клюш написал заявление на увольнение после видеоконференцсвязи с директором департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющим обязанности главного врача Шадринской центральной районной больницы (ЦРБ) назначен Сергей Никитин, который ранее уже возглавлял учреждение. Руководителя официально представили коллективу, сообщил URA.RU источник из сферы здравоохранения. В депздраве подтвердили назначение Никитина. «Исполнение обязанностей главного врача ГБУ Шадринская центральная районная больница возложено на С. И. Никитина, заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе. Имеет опыт руководящей работы, в том числе главным врачом. В период с 2004 по 2009 являлся главным врачом ГБУ Звериноголовская центральная районная больница, с 2012 по 2016 главным врачом ГБУ Шадринская центральная районная больница», — ответили в депздраве на запрос агентства. Источник агентства отмечает, что в 2016 году врачи устроили бунт против Никитина и его супруги, которая на тот момент работала в ЦРБ замглавврача по экономическим вопросам. Несколько врачей пожаловались в депздрав на большую нагрузку, неначисление доплат, и заявили, что готовы уволиться. Депздрав (директором ведомства тогда была Лариса Кокорина) провел проверку, супруги Никитины уволились. Предыдущий и. о. главврача Шадринской ЦРБ Дмитрий Клюш уволился с должности по собственному желанию 17 ноября 2023 года без отработки. Он руководил больницей с августа 2022 года. По данным источников агентства, Клюш написал заявление на увольнение после видеоконференцсвязи с директором департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым.