В Кургане вынесли приговор членам ОПГ, вовлекавших подростков в проституцию

22 марта 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор ОПГ Кургана по делу о проституции подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд вынес приговоры участникам организованной преступной группы (ОПГ). Одиннадцать человек получили различное наказание за то, что помогали работе фирм, где можно было заниматься сексом за деньги. Подсудимые вовлекали для оказания данных услуг как взрослых, так и несовершеннолетних девушек. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «В составе организованной группы занимались организацией занятия проституцией <…> с применением насилия и угрозой его применения <…> осознавали, что организация занятия проституцией осуществляется с использованием несовершеннолетних», — сообщается в материалах дела курганского горсуда. Обвинительные приговоры были вынесены в отношении девяти мужчин и двух женщин, помогавших работе курганских фирм «Красотки» и «Малина», где среди прочих проституцией занимались не достигшие 18-летия девушки. Участники преступной группы работали в фирмах диспетчерами, рекрутерами и водителями. Они находили молодых девушек и предлагали им заниматься проституцией. Молодым девушкам обещали возможность вести более состоятельную жизнь. В преступных эпизодах по статьям 240 ч.3 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией в составе ОПГ) и 241 ч.2 п. «б, в» (организация занятия проституцией с применением насилия в отношении несовершеннолетнего) УК РФ фигурирует 15 подростков. Тех, кто хотел прекратить работу в фирмах, запугивали либо применяли силу. Суд признал всех подсудимых виновными. Четверо мужчин получили сроки от 3,5 до 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда. Четыре водителя получили от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно. Вовлекавшая в проституции несовершеннолетних женщина получила 3 года колонии. Наказание отложили, пока ее собственному ребенку не исполнится 14 лет. Двух участников, не знавших о возрасте проституток, приговорили к штрафам от 110 до 120 тысяч рублей. Организатор ОПГ и его помощник до сих пор находятся под судом по отдельному уголовному делу. На приговор подана жалоба. Это сделал адвокат одного из осужденных, в приговоре которому фигурировало обвинение в хранении наркотиков. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане следователи завершили расследование дела ОПГ, организовавшей незаконные фирмы. В них завлекали молодых женщин и несовершеннолетних девочек, где они занимались проституцией. В состав ОПГ входили 13 человек, они работали на территории города с 2014 по 2021 годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский городской суд вынес приговоры участникам организованной преступной группы (ОПГ). Одиннадцать человек получили различное наказание за то, что помогали работе фирм, где можно было заниматься сексом за деньги. Подсудимые вовлекали для оказания данных услуг как взрослых, так и несовершеннолетних девушек. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «В составе организованной группы занимались организацией занятия проституцией <…> с применением насилия и угрозой его применения <…> осознавали, что организация занятия проституцией осуществляется с использованием несовершеннолетних», — сообщается в материалах дела курганского горсуда. Обвинительные приговоры были вынесены в отношении девяти мужчин и двух женщин, помогавших работе курганских фирм «Красотки» и «Малина», где среди прочих проституцией занимались не достигшие 18-летия девушки. Участники преступной группы работали в фирмах диспетчерами, рекрутерами и водителями. Они находили молодых девушек и предлагали им заниматься проституцией. Молодым девушкам обещали возможность вести более состоятельную жизнь. В преступных эпизодах по статьям 240 ч.3 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией в составе ОПГ) и 241 ч.2 п. «б, в» (организация занятия проституцией с применением насилия в отношении несовершеннолетнего) УК РФ фигурирует 15 подростков. Тех, кто хотел прекратить работу в фирмах, запугивали либо применяли силу. Суд признал всех подсудимых виновными. Четверо мужчин получили сроки от 3,5 до 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда. Четыре водителя получили от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 4 месяцев лишения свободы условно. Вовлекавшая в проституции несовершеннолетних женщина получила 3 года колонии. Наказание отложили, пока ее собственному ребенку не исполнится 14 лет. Двух участников, не знавших о возрасте проституток, приговорили к штрафам от 110 до 120 тысяч рублей. Организатор ОПГ и его помощник до сих пор находятся под судом по отдельному уголовному делу. На приговор подана жалоба. Это сделал адвокат одного из осужденных, в приговоре которому фигурировало обвинение в хранении наркотиков. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане следователи завершили расследование дела ОПГ, организовавшей незаконные фирмы. В них завлекали молодых женщин и несовершеннолетних девочек, где они занимались проституцией. В состав ОПГ входили 13 человек, они работали на территории города с 2014 по 2021 годы.