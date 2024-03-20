Школьница из ХМАО перевела мошенникам 300 тысяч рублей ради обновления Roblox

Mash: школьница из Сургута перевела аферистам 300 тысяч рублей из-за игры Roblox

21 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Школьница из Сургута перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам Фото: Александр Константинов © URA.RU Школьница из Сургута перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам, которые представились разработчиками ее любимой игры Roblox. Таким образом девочка хотела обновить приложение. «Школьница залипала в любимую приложуху, когда ей написали якобы создатели игры. Сказали, что могут сделать прогу еще круче», — сообщил telegram-канал Mash. Чтобы выполнить условия аферистов, девочка продиктовала номер банковской карты мамы и код, который те отправили на телефон родительницы. Последовав инструкции, школьница так и не дождалась обещанного обновления. В это время со счета ее матери мошенники списали все средства (300 тысяч рублей) и 56 тысяч рублей в кредит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьница из Сургута перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам, которые представились разработчиками ее любимой игры Roblox. Таким образом девочка хотела обновить приложение. «Школьница залипала в любимую приложуху, когда ей написали якобы создатели игры. Сказали, что могут сделать прогу еще круче», — сообщил telegram-канал Mash. Чтобы выполнить условия аферистов, девочка продиктовала номер банковской карты мамы и код, который те отправили на телефон родительницы. Последовав инструкции, школьница так и не дождалась обещанного обновления. В это время со счета ее матери мошенники списали все средства (300 тысяч рублей) и 56 тысяч рублей в кредит.