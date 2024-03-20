20 марта 2024

Школьница из ХМАО перевела мошенникам 300 тысяч рублей ради обновления Roblox

Mash: школьница из Сургута перевела аферистам 300 тысяч рублей из-за игры Roblox
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, ноутбук, клавиатура, компьютерная игра
Школьница из Сургута перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам Фото:

Школьница из Сургута перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам, которые представились разработчиками ее любимой игры Roblox. Таким образом девочка хотела обновить приложение.

«Школьница залипала в любимую приложуху, когда ей написали якобы создатели игры. Сказали, что могут сделать прогу еще круче», — сообщил telegram-канал Mash. Чтобы выполнить условия аферистов, девочка продиктовала номер банковской карты мамы и код, который те отправили на телефон родительницы.

Последовав инструкции, школьница так и не дождалась обещанного обновления. В это время со счета ее матери мошенники списали все средства (300 тысяч рублей) и 56 тысяч рублей в кредит.

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Школьница из Сургута перевела 300 тысяч рублей с маминой карты мошенникам, которые представились разработчиками ее любимой игры Roblox. Таким образом девочка хотела обновить приложение. «Школьница залипала в любимую приложуху, когда ей написали якобы создатели игры. Сказали, что могут сделать прогу еще круче», — сообщил telegram-канал Mash. Чтобы выполнить условия аферистов, девочка продиктовала номер банковской карты мамы и код, который те отправили на телефон родительницы. Последовав инструкции, школьница так и не дождалась обещанного обновления. В это время со счета ее матери мошенники списали все средства (300 тысяч рублей) и 56 тысяч рублей в кредит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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