Школы ЯНАО будут сотрудничать с Высшей школой экономики

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Форум "Культура. Взгляд в будущее". Москва, вшэ, высшая школа экономики, табличка
Выпускники школ ЯНАО будут иметь преференции при поступлении в НИУ ВШЭ Фото:

Школы ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики. Как сообщает пресс-служба департамента образования ЯНАО, достигнутые договоренности не только повысят качество образования для старшеклассников, но и предоставят возможности для профессионального развития учителей.

«Ученики получат информационную поддержку о мероприятиях НИУ ВШЭ, погружение в академическую среду, преференции при поступлении в университет. Также факультеты Вышки проводят для школ — партнеров лекции „Я — айтишник“, готовят к творческим испытаниям и итоговой аттестации. У педагогов будет возможность пройти курсы повышения квалификации», — говорится в сообщении.

Участниками соглашения стали шесть образовательных учреждений Ямала. Это школы № 3, № 17 и гимназия Нового Уренгоя, Салехардский лицей, Обдорская гимназия и школа № 3 Надыма.

Ранее URA.RU сообщало о приглашении урбанистов НИУ ВШЭ на Ямал. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов договорился с ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым, что у московские студенты будут на практике изучать города Ямала.

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Школы ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики. Как сообщает пресс-служба департамента образования ЯНАО, достигнутые договоренности не только повысят качество образования для старшеклассников, но и предоставят возможности для профессионального развития учителей. «Ученики получат информационную поддержку о мероприятиях НИУ ВШЭ, погружение в академическую среду, преференции при поступлении в университет. Также факультеты Вышки проводят для школ — партнеров лекции „Я — айтишник“, готовят к творческим испытаниям и итоговой аттестации. У педагогов будет возможность пройти курсы повышения квалификации», — говорится в сообщении. Участниками соглашения стали шесть образовательных учреждений Ямала. Это школы № 3, № 17 и гимназия Нового Уренгоя, Салехардский лицей, Обдорская гимназия и школа № 3 Надыма. Ранее URA.RU сообщало о приглашении урбанистов НИУ ВШЭ на Ямал. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов договорился с ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым, что у московские студенты будут на практике изучать города Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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