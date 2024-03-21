Школы ЯНАО будут сотрудничать с Высшей школой экономики

Школы ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики. Как сообщает пресс-служба департамента образования ЯНАО, достигнутые договоренности не только повысят качество образования для старшеклассников, но и предоставят возможности для профессионального развития учителей.
«Ученики получат информационную поддержку о мероприятиях НИУ ВШЭ, погружение в академическую среду, преференции при поступлении в университет. Также факультеты Вышки проводят для школ — партнеров лекции „Я — айтишник“, готовят к творческим испытаниям и итоговой аттестации. У педагогов будет возможность пройти курсы повышения квалификации», — говорится в сообщении.
Участниками соглашения стали шесть образовательных учреждений Ямала. Это школы № 3, № 17 и гимназия Нового Уренгоя, Салехардский лицей, Обдорская гимназия и школа № 3 Надыма.
Ранее URA.RU сообщало о приглашении урбанистов НИУ ВШЭ на Ямал. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов договорился с ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым, что у московские студенты будут на практике изучать города Ямала.
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