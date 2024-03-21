Школы ЯНАО будут сотрудничать с Высшей школой экономики

21 марта 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Выпускники школ ЯНАО будут иметь преференции при поступлении в НИУ ВШЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школы ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики. Как сообщает пресс-служба департамента образования ЯНАО, достигнутые договоренности не только повысят качество образования для старшеклассников, но и предоставят возможности для профессионального развития учителей. «Ученики получат информационную поддержку о мероприятиях НИУ ВШЭ, погружение в академическую среду, преференции при поступлении в университет. Также факультеты Вышки проводят для школ — партнеров лекции „Я — айтишник“, готовят к творческим испытаниям и итоговой аттестации. У педагогов будет возможность пройти курсы повышения квалификации», — говорится в сообщении. Участниками соглашения стали шесть образовательных учреждений Ямала. Это школы № 3, № 17 и гимназия Нового Уренгоя, Салехардский лицей, Обдорская гимназия и школа № 3 Надыма. Ранее URA.RU сообщало о приглашении урбанистов НИУ ВШЭ на Ямал. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов договорился с ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым, что у московские студенты будут на практике изучать города Ямала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школы ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве с Высшей школой экономики. Как сообщает пресс-служба департамента образования ЯНАО, достигнутые договоренности не только повысят качество образования для старшеклассников, но и предоставят возможности для профессионального развития учителей. «Ученики получат информационную поддержку о мероприятиях НИУ ВШЭ, погружение в академическую среду, преференции при поступлении в университет. Также факультеты Вышки проводят для школ — партнеров лекции „Я — айтишник“, готовят к творческим испытаниям и итоговой аттестации. У педагогов будет возможность пройти курсы повышения квалификации», — говорится в сообщении. Участниками соглашения стали шесть образовательных учреждений Ямала. Это школы № 3, № 17 и гимназия Нового Уренгоя, Салехардский лицей, Обдорская гимназия и школа № 3 Надыма. Ранее URA.RU сообщало о приглашении урбанистов НИУ ВШЭ на Ямал. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов договорился с ректором НИУ ВШЭ Никитой Анисимовым, что у московские студенты будут на практике изучать города Ямала.