В Тюмени водитель без прав сбил на тротуаре ребенка

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Масленица для дальнобойщиков. Курган, полиция, дпс, гаи, гаи, жезл стоп
Выяснилось, что водитель 10 дней назад купил машину Фото:

В Тюмени на улице 9 января водитель без прав сбил на тротуаре 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«31-летний водитель не справился с управлением LADA, автомобиль выехал на тротуар, сбив 12-летнего школьника. Права управления транспортом тюменец не имеет, машину купил 10 дней назад», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам водителя, у машины отказали тормоза. Обстоятельства аварии устанавливаются. Отмечается, что у ребенка диагностировали перелом стопы.

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В Тюмени на улице 9 января водитель без прав сбил на тротуаре 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «31-летний водитель не справился с управлением LADA, автомобиль выехал на тротуар, сбив 12-летнего школьника. Права управления транспортом тюменец не имеет, машину купил 10 дней назад», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам водителя, у машины отказали тормоза. Обстоятельства аварии устанавливаются. Отмечается, что у ребенка диагностировали перелом стопы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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