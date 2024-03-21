В Тюмени водитель без прав сбил на тротуаре ребенка

Выяснилось, что водитель 10 дней назад купил машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на улице 9 января водитель без прав сбил на тротуаре 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«31-летний водитель не справился с управлением LADA, автомобиль выехал на тротуар, сбив 12-летнего школьника. Права управления транспортом тюменец не имеет, машину купил 10 дней назад», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам водителя, у машины отказали тормоза. Обстоятельства аварии устанавливаются. Отмечается, что у ребенка диагностировали перелом стопы.