В Тюмени водитель без прав сбил на тротуаре ребенка

Выяснилось, что водитель 10 дней назад купил машину
В Тюмени на улице 9 января водитель без прав сбил на тротуаре 12-летнего мальчика. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«31-летний водитель не справился с управлением LADA, автомобиль выехал на тротуар, сбив 12-летнего школьника. Права управления транспортом тюменец не имеет, машину купил 10 дней назад», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам водителя, у машины отказали тормоза. Обстоятельства аварии устанавливаются. Отмечается, что у ребенка диагностировали перелом стопы.
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