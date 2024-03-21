Какие профессии самые востребованные и высокооплачиваемые в ЯНАО

Самыми востребованными профессиями в ЯНАО в марте стали водители и строители

21 марта 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Больше всех в марте платили представителям рабочих профессий Фото: Денис Моргунов © URA.RU В марте больше всех в ЯНАО зарабатывали работники сваебойных установок, а рабочие профессии стали самыми востребованные у ямальских работодателей. Данными по рынку труда с URA.RU поделились специалисты платформы «Авито Работа». «Самыми высокооплачиваемыми специалистами в марте 2024 года в ЯНАО стали операторы сваебойной установки с заработной платой в размере от 300 000 рублей. Вторыми по заработкам стали водители категории E (право управления ТС с прицепом, грузоподъемность свыше 750 кг — примечание URA.RU), им платили от 148 до 240 тысяч рублей в месяц», — рассказали агентству аналитики платформы. Ямальские инженеры и менеджеры по продажам получали в марте от 80 до 150 тысяч рублей. Директорам магазинов предлагался средний заработок в размере 74 000 до 167 000 рублей ежемесячно. По данным «Авито Работы», за первые два месяца текущего года, наибольшей востребованностью у работодателей ЯНАО пользовались водители легковушек и строители. «Прирост числа вакансий на водителей легковых машин вырос в 4,4 раза, строителей — в 4,3 раза. Повышенный спрос также был на услуги подсобных рабочих (в 3,5 раза), курьеров (в 3,5 раза), слесарей (в 3,4 раза), швей (3,3 раза), операторов call-центров (в 3,3 раза) и наладчиков (в 3,2 раза)», — отметили специалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В марте больше всех в ЯНАО зарабатывали работники сваебойных установок, а рабочие профессии стали самыми востребованные у ямальских работодателей. Данными по рынку труда с URA.RU поделились специалисты платформы «Авито Работа». «Самыми высокооплачиваемыми специалистами в марте 2024 года в ЯНАО стали операторы сваебойной установки с заработной платой в размере от 300 000 рублей. Вторыми по заработкам стали водители категории E (право управления ТС с прицепом, грузоподъемность свыше 750 кг — примечание URA.RU), им платили от 148 до 240 тысяч рублей в месяц», — рассказали агентству аналитики платформы. Ямальские инженеры и менеджеры по продажам получали в марте от 80 до 150 тысяч рублей. Директорам магазинов предлагался средний заработок в размере 74 000 до 167 000 рублей ежемесячно. По данным «Авито Работы», за первые два месяца текущего года, наибольшей востребованностью у работодателей ЯНАО пользовались водители легковушек и строители. «Прирост числа вакансий на водителей легковых машин вырос в 4,4 раза, строителей — в 4,3 раза. Повышенный спрос также был на услуги подсобных рабочих (в 3,5 раза), курьеров (в 3,5 раза), слесарей (в 3,4 раза), швей (3,3 раза), операторов call-центров (в 3,3 раза) и наладчиков (в 3,2 раза)», — отметили специалисты.