Как сложится карьера дебошира Кологривого после ареста

Адвокат звезд Жорин: дебош Кологривого был ожидаем

21 марта 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

От Никиты Кологривого стоило ожидать дебоширства, считает Сергей Жорин Фото: пресс-служба «Ростелеком» Поводом для травли актера Никиты Кологривого, известного по роли Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме по «Щучьему велению», грозят стать, скорее, его громкие заявления, нежели арест на семь суток за пьяный дебош в кафе Новосибирска. Об этом в беседе с URA.RU отметил адвокат российских звезд, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «Как мне кажется, в действиях, в поведении, в высказываниях Кологривого значительно больше токсичного, нежели тот административный арест, который ему назначили. Это же ни какой-то длительный срок заключения, это ни какой-то поступок, который бы сильно изменил отношение к нему и к его позиционированию. То есть, по сути произошло то, что от Кологривого ожидать можно. Поэтому, я думаю, что если и будут какие-то последствия с точки зрения травли, вытеснения из какого-то профессионального сообщества, то уж точно не из-за этого административного ареста и этого дебоша», — объяснил Сергей Жорин. В беседе с URA.RU кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ, гендиректор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм», член правления Союза кинематографистов РФ Карен Шахназаров также подчеркнул, что административные правонарушения не являются поводом для окончания карьеры. «Что касается в целом подобных ситуаций, — есть уголовный или административный кодекс. Если человек совершил нарушение, наказали его, дальше ведь никто не запрещает работать. Обычные же люди у нас отсидели и работают, так и у актеров. Человек, который отбыл наказание, имеет право продолжать трудовую деятельность, почему нет. Какая связь здесь в целом актер он или нет», — отметил он. В сети 20 марта появилось видео из бара Новосибирска, в котором Никита Кологривый устроил дебош. После инцидента актера задержали, доставили в отделение полиции и завели административное дело о мелком хулиганстве. 21 марта героя фильма «Слово пацана» приговорили к семи суткам административного ареста. Актер в своем поступке раскаялся. Свое поведение объяснил усталостью от графика. Однако сразу же после дебоша артист отказался участвовать в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village». Такое решение он принял, чтобы лишний раз не попадать на публику и избежать скандалов. Позже председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что Кологривый скорее всего не получит роль в готовящемся художественном фильме о Владимире Жириновском. В феврале глава комитет Госдумы по международным делам, лидер партии Леонид Слуцкий отмечал, что актер должен сыграть молодого экс-лидера фракции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поводом для травли актера Никиты Кологривого, известного по роли Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме по «Щучьему велению», грозят стать, скорее, его громкие заявления, нежели арест на семь суток за пьяный дебош в кафе Новосибирска. Об этом в беседе с URA.RU отметил адвокат российских звезд, глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. «Как мне кажется, в действиях, в поведении, в высказываниях Кологривого значительно больше токсичного, нежели тот административный арест, который ему назначили. Это же ни какой-то длительный срок заключения, это ни какой-то поступок, который бы сильно изменил отношение к нему и к его позиционированию. То есть, по сути произошло то, что от Кологривого ожидать можно. Поэтому, я думаю, что если и будут какие-то последствия с точки зрения травли, вытеснения из какого-то профессионального сообщества, то уж точно не из-за этого административного ареста и этого дебоша», — объяснил Сергей Жорин. В беседе с URA.RU кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ, гендиректор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм», член правления Союза кинематографистов РФ Карен Шахназаров также подчеркнул, что административные правонарушения не являются поводом для окончания карьеры. «Что касается в целом подобных ситуаций, — есть уголовный или административный кодекс. Если человек совершил нарушение, наказали его, дальше ведь никто не запрещает работать. Обычные же люди у нас отсидели и работают, так и у актеров. Человек, который отбыл наказание, имеет право продолжать трудовую деятельность, почему нет. Какая связь здесь в целом актер он или нет», — отметил он. В сети 20 марта появилось видео из бара Новосибирска, в котором Никита Кологривый устроил дебош. После инцидента актера задержали, доставили в отделение полиции и завели административное дело о мелком хулиганстве. 21 марта героя фильма «Слово пацана» приговорили к семи суткам административного ареста. Актер в своем поступке раскаялся. Свое поведение объяснил усталостью от графика. Однако сразу же после дебоша артист отказался участвовать в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village». Такое решение он принял, чтобы лишний раз не попадать на публику и избежать скандалов. Позже председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что Кологривый скорее всего не получит роль в готовящемся художественном фильме о Владимире Жириновском. В феврале глава комитет Госдумы по международным делам, лидер партии Леонид Слуцкий отмечал, что актер должен сыграть молодого экс-лидера фракции.