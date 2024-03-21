Актера Кологривого арестовали на семь суток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Никита Кологривый объяснил свой дебош тем, что устал от графика и своей жизни сейчас Фото:

Актера театра и кино Никиту Кологривого арестовали на семь суток за пьяный дебош в кафе Новосибирска. Об этом сообщили в суде.

«Кологривого приговорили к семи суткам административного ареста за мелкое хулиганство», — сообщили RT в суде. Отмечается, что актер уже раскаялся в своем поступке.

В марте 20 числа в сети появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как актер Никита Кологривый устроил дебош в лаундж-баре Новосибирска и укусил официантку.

Он уже извинился перед девушкой и обещал прислать ей букет цветов. Свой поступок в здании суда актер объяснил тем, что устал от графика и своей жизни сейчас.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актера театра и кино Никиту Кологривого арестовали на семь суток за пьяный дебош в кафе Новосибирска. Об этом сообщили в суде. «Кологривого приговорили к семи суткам административного ареста за мелкое хулиганство», — сообщили RT в суде. Отмечается, что актер уже раскаялся в своем поступке. В марте 20 числа в сети появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как актер Никита Кологривый устроил дебош в лаундж-баре Новосибирска и укусил официантку. Он уже извинился перед девушкой и обещал прислать ей букет цветов. Свой поступок в здании суда актер объяснил тем, что устал от графика и своей жизни сейчас.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...