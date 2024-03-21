Актера Кологривого арестовали на семь суток

Актера театра и кино Никиту Кологривого арестовали на семь суток за пьяный дебош в кафе Новосибирска. Об этом сообщили в суде.
«Кологривого приговорили к семи суткам административного ареста за мелкое хулиганство», — сообщили RT в суде. Отмечается, что актер уже раскаялся в своем поступке.
В марте 20 числа в сети появилось видео, на кадрах которого запечатлено, как актер Никита Кологривый устроил дебош в лаундж-баре Новосибирска и укусил официантку.
Он уже извинился перед девушкой и обещал прислать ей букет цветов. Свой поступок в здании суда актер объяснил тем, что устал от графика и своей жизни сейчас.
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