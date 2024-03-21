Кологривого арестовали за пьяный дебош в кафе: хронология событий

Актера Кологривого арестовали на семь суток

21 марта 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Никита Кологривый отметил, что планирует выспаться, наесться и написать стихи за неделю ареста Фото: Александр Кряжев\РИА Новости Актера театра и кино Никиту Кологривого арестовали на семь суток за пьяный дебош в лаундж-баре Новосибирска. Он укусил официантку заведения за ногу, после чего стал крушить предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. URA.RU рассказывает, что известно о дебоше Кологривого. «Кологривого приговорили к семи суткам административного ареста за мелкое хулиганство», — сообщили RT в суде. Артист уже заявил, что сожалеет о своем поступке. Что известно о дебоше Актер Кологривый в нетрезвом состоянии устроил дебош в лаундж-баре. Отмечается, что это произошло из-за отказа официантки заведения во время его непристойных домогательств. Актер укусил девушку за ногу, а после начал крушить все вокруг. Его вывели из заведения. Утром 20 марта появилась информация о том, что полиция начала проверку в отношении актера Никиты Кологривого, из-за поступившего на него заявления о нарушении общественного порядка. Заявление на него написало руководство заведения, так как ресторан не получил извинений или компенсации за причиненный ущерб. Актера поместили в спецприемник. Позже, вечером того же дня, появилось видео, на котором актер нападает на официантку. А после пытается драться с сотрудниками и крушить заведение. Новость по теме Кологривый продолжает удивлять россиян своими выходками: самые громкие скандалы с участием актера Суд над Кологривовым 21 марта в здании суда актер отметил, что очень сожалеет о своем поступке. Он также поделился нарисованным планом изолятора, в котором находился перед прибытием в Центральный районный суд Новосибирска. Свое поведение он объяснил усталостью от графика. Известно, что он извинился перед официанткой и обещал отправить ей цветы. Также Кологривов отметил, что не собирается оправдываться, и полностью признает вину, передает телеканал 360. Однако артист попросил суд его «помиловать», отметив, что он добропорядочный человек, который может ошибиться, сообщает «Национальная служба новостей». Также Кологривый заявил, что собирался наведаться в детскую больницу в Новосибирске и посетить церковь Александра Невского. Суд приговорил актера к семи дням ареста. Кологривый отметил, что он этим расстроен, так как он хотел увидеть дочку. Он отметил, что за неделю планирует выспаться, наесться и написать стихи. Артист также заявил, что арест не собьет его с пути, передает телеканал 360. Последствия ареста для Кологривого Актера исключили из списка артистов гала-концерта «Жванецкий». Мероприятие пройдет 31 марта в концертном зале Москвы «Барвиха Luxury Village». Кологривого уже убрали из афиш. По информации telegram-канала Shot, артиста посадили в четырехместную камеру в новосибирском ИВС. Ему не дали взять с собой книги и бумагу. Кологривый просил взять с собой в изолятор литературы и канцелярию для написания стихов или чего-то светлого «на киче», однако его желание проигнорировали. Что общего у Кологривого и Есенина На суде у актера спросили, на кого он больше похож: на поэта Сергея Есенина или скандального медийного персонажа Алексея Панина. Они оба в разной степени известны своими дебошами. Кологривый выбрал Есенина. «Не боитесь получить лавры Алексея Панина? Кто вы больше: Панин или Есенин. — Есенин?» — спросил один из присутствующих в зале. На это Кологривый ответил: «Хочу больше Есениным быть. Но я не боюсь. Это мой путь. За свои ошибки я готов отвечать». Он заявил, что будет писать стихи, пока находится под арестом. О дебоширствах Есенина ходит много слухов, известно, что он был любителем алкоголя и кабаков. Отмечается, что поэт в 1920 году отсидел в тюрьме ЧК семь дней. Столько же сегодня суд назначил Никите Кологривому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актера театра и кино Никиту Кологривого арестовали на семь суток за пьяный дебош в лаундж-баре Новосибирска. Он укусил официантку заведения за ногу, после чего стал крушить предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. URA.RU рассказывает, что известно о дебоше Кологривого. «Кологривого приговорили к семи суткам административного ареста за мелкое хулиганство», — сообщили RT в суде. Артист уже заявил, что сожалеет о своем поступке. Актер Кологривый в нетрезвом состоянии устроил дебош в лаундж-баре. Отмечается, что это произошло из-за отказа официантки заведения во время его непристойных домогательств. Актер укусил девушку за ногу, а после начал крушить все вокруг. Его вывели из заведения. Утром 20 марта появилась информация о том, что полиция начала проверку в отношении актера Никиты Кологривого, из-за поступившего на него заявления о нарушении общественного порядка. Заявление на него написало руководство заведения, так как ресторан не получил извинений или компенсации за причиненный ущерб. Актера поместили в спецприемник. Позже, вечером того же дня, появилось видео, на котором актер нападает на официантку. А после пытается драться с сотрудниками и крушить заведение. 21 марта в здании суда актер отметил, что очень сожалеет о своем поступке. Он также поделился нарисованным планом изолятора, в котором находился перед прибытием в Центральный районный суд Новосибирска. Свое поведение он объяснил усталостью от графика. Известно, что он извинился перед официанткой и обещал отправить ей цветы. Также Кологривов отметил, что не собирается оправдываться, и полностью признает вину, передает телеканал 360. Однако артист попросил суд его «помиловать», отметив, что он добропорядочный человек, который может ошибиться, сообщает «Национальная служба новостей». Также Кологривый заявил, что собирался наведаться в детскую больницу в Новосибирске и посетить церковь Александра Невского. Суд приговорил актера к семи дням ареста. Кологривый отметил, что он этим расстроен, так как он хотел увидеть дочку. Он отметил, что за неделю планирует выспаться, наесться и написать стихи. Артист также заявил, что арест не собьет его с пути, передает телеканал 360. Актера исключили из списка артистов гала-концерта «Жванецкий». Мероприятие пройдет 31 марта в концертном зале Москвы «Барвиха Luxury Village». Кологривого уже убрали из афиш. По информации telegram-канала Shot, артиста посадили в четырехместную камеру в новосибирском ИВС. Ему не дали взять с собой книги и бумагу. Кологривый просил взять с собой в изолятор литературы и канцелярию для написания стихов или чего-то светлого «на киче», однако его желание проигнорировали. На суде у актера спросили, на кого он больше похож: на поэта Сергея Есенина или скандального медийного персонажа Алексея Панина. Они оба в разной степени известны своими дебошами. Кологривый выбрал Есенина. «Не боитесь получить лавры Алексея Панина? Кто вы больше: Панин или Есенин. — Есенин?» — спросил один из присутствующих в зале. На это Кологривый ответил: «Хочу больше Есениным быть. Но я не боюсь. Это мой путь. За свои ошибки я готов отвечать». Он заявил, что будет писать стихи, пока находится под арестом. О дебоширствах Есенина ходит много слухов, известно, что он был любителем алкоголя и кабаков. Отмечается, что поэт в 1920 году отсидел в тюрьме ЧК семь дней. Столько же сегодня суд назначил Никите Кологривому.