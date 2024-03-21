Шойгу: российский оборонный комплекс стал в 2,5 раза мощнее

Объем производства оборонной промышленности увеличился в 2,5 раза после того, как были введены в эксплуатацию новые объекты. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«После начала работы новых объектов, объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза», — подчеркнул Сергей Шойгу. Его слова приводит пресс-служба министерства. Сообщение имеется в распоряжении журналистов URA.RU. Как уточнил министр, этого удалось достигнуть после появления новых предприятий в рамках оборонной промышленности.
Шойгу также рассказал о том, что объем производства только артиллерийски снарядов вырос более, чем в 22 раза. Он также рассказал о массовом производстве авиационных бом ФАБ 3000.
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