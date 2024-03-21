Шойгу: российский оборонный комплекс стал в 2,5 раза мощнее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, топ,  stock
Производство оборонного комплекса РФ увеличилось более, чем в два раза, подчеркнул Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Объем производства оборонной промышленности увеличился в 2,5 раза после того, как были введены в эксплуатацию новые объекты. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«После начала работы новых объектов, объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза», — подчеркнул Сергей Шойгу. Его слова приводит пресс-служба министерства. Сообщение имеется в распоряжении журналистов URA.RU. Как уточнил министр, этого удалось достигнуть после появления новых предприятий в рамках оборонной промышленности.

Шойгу также рассказал о том, что объем производства только артиллерийски снарядов вырос более, чем в 22 раза. Он также рассказал о массовом производстве авиационных бом ФАБ 3000.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объем производства оборонной промышленности увеличился в 2,5 раза после того, как были введены в эксплуатацию новые объекты. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «После начала работы новых объектов, объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза», — подчеркнул Сергей Шойгу. Его слова приводит пресс-служба министерства. Сообщение имеется в распоряжении журналистов URA.RU. Как уточнил министр, этого удалось достигнуть после появления новых предприятий в рамках оборонной промышленности. Шойгу также рассказал о том, что объем производства только артиллерийски снарядов вырос более, чем в 22 раза. Он также рассказал о массовом производстве авиационных бом ФАБ 3000.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...