Армия и оружие Шойгу: Россия наращивает производство бомб ФАБ 3000 21 марта 2024 в 18:55 Размер текста - 17 + Общий объем производства артиллерии увеличен в 22 раза, уточнил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В России началось массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе своего визита по предприятиям ОПК Нижегородской области. Также в Минобороны РФ провели совещание с представителями органов военного управления в стране. Министру доложили, что объем артиллерии увеличен в 22 раза. Уже построены новые производственные цеха. Общий объем производства в целом увеличен более, чем в 2,5 раза. Шойгу отметил, что это огромная заслуга тех, кто трудится на предприятии. Снаряды ФАБ называют уникальными, так как они корректируемые и имеют огромную огневую мощность. Недавно при помощи одного из такого российские бойцы уничтожили командный украинский пункт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России началось массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе своего визита по предприятиям ОПК Нижегородской области. Также в Минобороны РФ провели совещание с представителями органов военного управления в стране. Министру доложили, что объем артиллерии увеличен в 22 раза. Уже построены новые производственные цеха. Общий объем производства в целом увеличен более, чем в 2,5 раза. Шойгу отметил, что это огромная заслуга тех, кто трудится на предприятии. Снаряды ФАБ называют уникальными, так как они корректируемые и имеют огромную огневую мощность. Недавно при помощи одного из такого российские бойцы уничтожили командный украинский пункт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям