Шойгу: Россия наращивает производство бомб ФАБ 3000

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Общий объем производства артиллерии увеличен в 22 раза, уточнил Сергей Шойгу Фото:

В России началось массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе своего визита по предприятиям ОПК Нижегородской области. Также в Минобороны РФ провели совещание с представителями органов военного управления в стране. Министру доложили, что объем артиллерии увеличен в 22 раза. Уже построены новые производственные цеха. Общий объем производства в целом увеличен более, чем в 2,5 раза. Шойгу отметил, что это огромная заслуга тех, кто трудится на предприятии.

Снаряды ФАБ называют уникальными, так как они корректируемые и имеют огромную огневую мощность. Недавно при помощи одного из такого российские бойцы уничтожили командный украинский пункт.

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В России началось массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе своего визита по предприятиям ОПК Нижегородской области. Также в Минобороны РФ провели совещание с представителями органов военного управления в стране. Министру доложили, что объем артиллерии увеличен в 22 раза. Уже построены новые производственные цеха. Общий объем производства в целом увеличен более, чем в 2,5 раза. Шойгу отметил, что это огромная заслуга тех, кто трудится на предприятии. Снаряды ФАБ называют уникальными, так как они корректируемые и имеют огромную огневую мощность. Недавно при помощи одного из такого российские бойцы уничтожили командный украинский пункт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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