Шойгу: Россия наращивает производство бомб ФАБ 3000

Общий объем производства артиллерии увеличен в 22 раза, уточнил Сергей ШойгуФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В России началось массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе своего визита по предприятиям ОПК Нижегородской области. Также в Минобороны РФ провели совещание с представителями органов военного управления в стране. Министру доложили, что объем артиллерии увеличен в 22 раза. Уже построены новые производственные цеха. Общий объем производства в целом увеличен более, чем в 2,5 раза. Шойгу отметил, что это огромная заслуга тех, кто трудится на предприятии.
Снаряды ФАБ называют уникальными, так как они корректируемые и имеют огромную огневую мощность. Недавно при помощи одного из такого российские бойцы уничтожили командный украинский пункт.
В России началось массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе своего визита по предприятиям ОПК Нижегородской области. Также в Минобороны РФ провели совещание с представителями органов военного управления в стране. Министру доложили, что объем артиллерии увеличен в 22 раза. Уже построены новые производственные цеха. Общий объем производства в целом увеличен более, чем в 2,5 раза. Шойгу отметил, что это огромная заслуга тех, кто трудится на предприятии. Снаряды ФАБ называют уникальными, так как они корректируемые и имеют огромную огневую мощность. Недавно при помощи одного из такого российские бойцы уничтожили командный украинский пункт.