Юная свердловчанка рассказала о выдумке шоу «Беременна в 16» и разводе с мужем

Сюжетный поворот со свердловчанкой в шоу «Беременна в 16» оказался выдумкой

21 марта 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Олеся не хотела удерживать мужа ребенком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Героиня выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») — 17-летняя Олеся из Екатеринбурга развелась со своим 19-летним мужем Владимиром из-за измен. Также в своих социальных сетях девушка рассказала, что не пыталась удержать супруга ребенком, как это показали на экранах. «Я развелась, точнее, не развелась. Мы съехались, расстались, разводиться мы будем в скором времени, я надеюсь, потому что проблема за проблемой», — сказала девушка. Она отметила, что Владимир изменял ей и пытался познакомиться с женщинами постарше. По словам Олеси, один из сюжетов шоу, где раскрывается ее желание завести ребенка оказался выдуманным. «Я не хотела ребенком удержать Володю. Мы совместно договорились, обсудили все, посидели, поговорили. Решили, что нам нужен ребенок», — пояснила она, отмечая, что очень сильно любит свою дочь. Выпуск с екатеринбурженкой вышел на телеканале «Ю». В шоу девушка призналась, что часто прогуливала уроки, чтобы вместо них встретиться с друзьями на районе. На улице Олеся искала внимания и признания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Героиня выпуска шоу «Мама в 16» (ранее «Беременна в 16») — 17-летняя Олеся из Екатеринбурга развелась со своим 19-летним мужем Владимиром из-за измен. Также в своих социальных сетях девушка рассказала, что не пыталась удержать супруга ребенком, как это показали на экранах. «Я развелась, точнее, не развелась. Мы съехались, расстались, разводиться мы будем в скором времени, я надеюсь, потому что проблема за проблемой», — сказала девушка. Она отметила, что Владимир изменял ей и пытался познакомиться с женщинами постарше. По словам Олеси, один из сюжетов шоу, где раскрывается ее желание завести ребенка оказался выдуманным. «Я не хотела ребенком удержать Володю. Мы совместно договорились, обсудили все, посидели, поговорили. Решили, что нам нужен ребенок», — пояснила она, отмечая, что очень сильно любит свою дочь. Выпуск с екатеринбурженкой вышел на телеканале «Ю». В шоу девушка призналась, что часто прогуливала уроки, чтобы вместо них встретиться с друзьями на районе. На улице Олеся искала внимания и признания.