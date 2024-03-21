Пермский производитель спецодежды резко увеличил прибыль

Фабрика «Пермодежда» в 2023 году получила 18 млн рублей прибыли

21 марта 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Прибыль предприятия увеличилась более чем в три раза Фото: Илья Московец © URA.RU ООО «Торговый дом „Пермодежда“» в 2023 году улучшило финансовые результаты. Фабрика, которая занимается производством специальной одежды, получила годовую прибыль на сумму 18 млн рублей. Это более чем в три раза, чем в 2022 году. «ООО «ТД «Пермодежда», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 331,8 млн рублей, чистая прибыль — 18 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка фабрики составляла 162,5 млн рублей, а чистая прибыль — 4,8 млн рублей. Фабрика «Пермодежда» была основана в 1928 году. Сегодня основной деятельностью предприятия является производство специальной одежды. Это влагозащитные костюмы, плащи, сигнальные жилеты и другая продукция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООО «Торговый дом „Пермодежда“» в 2023 году улучшило финансовые результаты. Фабрика, которая занимается производством специальной одежды, получила годовую прибыль на сумму 18 млн рублей. Это более чем в три раза, чем в 2022 году. «ООО «ТД «Пермодежда», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 331,8 млн рублей, чистая прибыль — 18 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка фабрики составляла 162,5 млн рублей, а чистая прибыль — 4,8 млн рублей. Фабрика «Пермодежда» была основана в 1928 году. Сегодня основной деятельностью предприятия является производство специальной одежды. Это влагозащитные костюмы, плащи, сигнальные жилеты и другая продукция.