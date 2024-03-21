Пермский производитель спецодежды резко увеличил прибыль

Фабрика «Пермодежда» в 2023 году получила 18 млн рублей прибыли
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Клипарт. Магнитогорск, деньги, купюра 2000 рублей
Прибыль предприятия увеличилась более чем в три раза Фото:

ООО «Торговый дом „Пермодежда“» в 2023 году улучшило финансовые результаты. Фабрика, которая занимается производством специальной одежды, получила годовую прибыль на сумму 18 млн рублей. Это более чем в три раза, чем в 2022 году.

«ООО «ТД «Пермодежда», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 331,8 млн рублей, чистая прибыль — 18 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка фабрики составляла 162,5 млн рублей, а чистая прибыль — 4,8 млн рублей.

Фабрика «Пермодежда» была основана в 1928 году. Сегодня основной деятельностью предприятия является производство специальной одежды. Это влагозащитные костюмы, плащи, сигнальные жилеты и другая продукция.

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ООО «Торговый дом „Пермодежда“» в 2023 году улучшило финансовые результаты. Фабрика, которая занимается производством специальной одежды, получила годовую прибыль на сумму 18 млн рублей. Это более чем в три раза, чем в 2022 году. «ООО «ТД «Пермодежда», отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 331,8 млн рублей, чистая прибыль — 18 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка фабрики составляла 162,5 млн рублей, а чистая прибыль — 4,8 млн рублей. Фабрика «Пермодежда» была основана в 1928 году. Сегодня основной деятельностью предприятия является производство специальной одежды. Это влагозащитные костюмы, плащи, сигнальные жилеты и другая продукция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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