Свердловчанин на иномарке погиб в жестком ДТП с грузовиком. Фото

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Силовики организовали проверку Фото:

На 15 километре трассы в Нижних Сергах (Свердловская область) водитель автомобиля Honda врезался в грузовик, выехав на встречную полосу движения. В результате аварии мужчина на иномарке погиб, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Водитель автомашины Honda, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовой автомашиной. В результате ДТП водитель Honda скончался на месте происшествия. Водитель грузовой автомашины не пострадал», — сказано в сообщении.

Движение транспорта на данном участке дороги организованно в одну полосу. Следственно-оперативная группа организовала проверку.

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На 15 километре трассы в Нижних Сергах (Свердловская область) водитель автомобиля Honda врезался в грузовик, выехав на встречную полосу движения. В результате аварии мужчина на иномарке погиб, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Водитель автомашины Honda, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовой автомашиной. В результате ДТП водитель Honda скончался на месте происшествия. Водитель грузовой автомашины не пострадал», — сказано в сообщении. Движение транспорта на данном участке дороги организованно в одну полосу. Следственно-оперативная группа организовала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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