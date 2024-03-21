На 15 километре трассы в Нижних Сергах (Свердловская область) водитель автомобиля Honda врезался в грузовик, выехав на встречную полосу движения. В результате аварии мужчина на иномарке погиб, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«Водитель автомашины Honda, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовой автомашиной. В результате ДТП водитель Honda скончался на месте происшествия. Водитель грузовой автомашины не пострадал», — сказано в сообщении.
Движение транспорта на данном участке дороги организованно в одну полосу. Следственно-оперативная группа организовала проверку.
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