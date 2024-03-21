Умер главный гример пермского театра оперы и балета Сергей Мухин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Театр приносит соболезнования родным и близким умершего Фото:

Пермский театр оперы и балета имени Чайковского сообщил о смерти заведующего гримерным цехом Сергея Мухина. В театре отмечают, что без него не обходился ни один спектакль.

«Ушел из жизни заведующий гримерным цехом Сергей Владимирович Мухин 1956 года рождения. С 1980-х Пермский театр оперы и балета практически стал его вторым домом. К любой постановке он подходил как настоящий художник, погружаясь в выбранную эпоху и досконально изучая ее стиль. В некоторых спектаклях он даже выходил на сцену, как, например, в недавней премьере театра — опере „Бал-маскарад“. Зрителю предоставлялась возможность увидеть, как внешность артиста преображается благодаря работе гримера», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении также говорится, что Сергею Мухину довелось поработать не только в драме или опере, но также в оперетте и кино. Ему доверяли создание внешнего облика Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина и другие артисты. Театр приносит соболезнования родным и близким Сергея Мухина.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский театр оперы и балета имени Чайковского сообщил о смерти заведующего гримерным цехом Сергея Мухина. В театре отмечают, что без него не обходился ни один спектакль. «Ушел из жизни заведующий гримерным цехом Сергей Владимирович Мухин 1956 года рождения. С 1980-х Пермский театр оперы и балета практически стал его вторым домом. К любой постановке он подходил как настоящий художник, погружаясь в выбранную эпоху и досконально изучая ее стиль. В некоторых спектаклях он даже выходил на сцену, как, например, в недавней премьере театра — опере „Бал-маскарад“. Зрителю предоставлялась возможность увидеть, как внешность артиста преображается благодаря работе гримера», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также говорится, что Сергею Мухину довелось поработать не только в драме или опере, но также в оперетте и кино. Ему доверяли создание внешнего облика Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина и другие артисты. Театр приносит соболезнования родным и близким Сергея Мухина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...