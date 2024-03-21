Умер главный гример пермского театра оперы и балета Сергей Мухин

21 марта 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Театр приносит соболезнования родным и близким умершего Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермский театр оперы и балета имени Чайковского сообщил о смерти заведующего гримерным цехом Сергея Мухина. В театре отмечают, что без него не обходился ни один спектакль. «Ушел из жизни заведующий гримерным цехом Сергей Владимирович Мухин 1956 года рождения. С 1980-х Пермский театр оперы и балета практически стал его вторым домом. К любой постановке он подходил как настоящий художник, погружаясь в выбранную эпоху и досконально изучая ее стиль. В некоторых спектаклях он даже выходил на сцену, как, например, в недавней премьере театра — опере „Бал-маскарад“. Зрителю предоставлялась возможность увидеть, как внешность артиста преображается благодаря работе гримера», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также говорится, что Сергею Мухину довелось поработать не только в драме или опере, но также в оперетте и кино. Ему доверяли создание внешнего облика Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина и другие артисты. Театр приносит соболезнования родным и близким Сергея Мухина. группа «Пермский театр оперы и балета» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский театр оперы и балета имени Чайковского сообщил о смерти заведующего гримерным цехом Сергея Мухина. В театре отмечают, что без него не обходился ни один спектакль. «Ушел из жизни заведующий гримерным цехом Сергей Владимирович Мухин 1956 года рождения. С 1980-х Пермский театр оперы и балета практически стал его вторым домом. К любой постановке он подходил как настоящий художник, погружаясь в выбранную эпоху и досконально изучая ее стиль. В некоторых спектаклях он даже выходил на сцену, как, например, в недавней премьере театра — опере „Бал-маскарад“. Зрителю предоставлялась возможность увидеть, как внешность артиста преображается благодаря работе гримера», — сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте». В сообщении также говорится, что Сергею Мухину довелось поработать не только в драме или опере, но также в оперетте и кино. Ему доверяли создание внешнего облика Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина и другие артисты. Театр приносит соболезнования родным и близким Сергея Мухина.