Челябинский вице-губернатор Ирина Гехт занялась боксом. Фото

21 марта 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Гехт планирует включить тренировки по боксу в свои занятия спортом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт во время своего отпуска начала заниматься боксом. Первую тренировку Гехт провел чемпион Европы Андрей Шкаликов. «Отпуск дает возможность заняться тем, на что до этого не хватало времени. Сегодня начала тренировки по боксу», — рассказала замгубернатора в своем telegram-канале. Первая тренировка была для Гехт сложной, но интересной, призналась она. В ее планах включить боевое искусство в свою спортивную жизнь. Она также поблагодарила Шкаликова за этот опыт. Во время отпуска Гехт начала тренировки по боксу фото: Ирина Гехт в своем telegram-канале, https://t.me/I_Gekht/484 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт во время своего отпуска начала заниматься боксом. Первую тренировку Гехт провел чемпион Европы Андрей Шкаликов. «Отпуск дает возможность заняться тем, на что до этого не хватало времени. Сегодня начала тренировки по боксу», — рассказала замгубернатора в своем telegram-канале. Первая тренировка была для Гехт сложной, но интересной, призналась она. В ее планах включить боевое искусство в свою спортивную жизнь. Она также поблагодарила Шкаликова за этот опыт.