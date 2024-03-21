«Автомобилист» в овертайме победил СКА

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Решающий гол забил Кертис Валк Фото:

В Екатеринбурге закончился матч ¼ финала Кубка Гагарина — 2024. Во время игры местный «Автомобилист» выиграл СКА в овертайме со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист».

«Это гол! На топливе не экономим. Наша победная 2:1», — сообщил официальный telegram-канал ХК «Автомобилист» после забитой решающей шайбы в овертайме.

По итогам игры «Автомобилист» не только в овертайме победил СКА, но и повел в серии плей-офф со счетом 3-0. В овертайме победу уральскому клубу принес точный бросок нападающего Кертиса Валка.

Накануне матча болельщики жаловались на высокую стоимость билетов. Перекупы из Екатеринбурга приобрели большую часть билетов на матчи «Автомобилист» — СКА, которые пройдут 21 и 23 марта. Позже «проходки» появились на сайте объявлений «Авито».

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В Екатеринбурге закончился матч ¼ финала Кубка Гагарина — 2024. Во время игры местный «Автомобилист» выиграл СКА в овертайме со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист». «Это гол! На топливе не экономим. Наша победная 2:1», — сообщил официальный telegram-канал ХК «Автомобилист» после забитой решающей шайбы в овертайме. По итогам игры «Автомобилист» не только в овертайме победил СКА, но и повел в серии плей-офф со счетом 3-0. В овертайме победу уральскому клубу принес точный бросок нападающего Кертиса Валка. Накануне матча болельщики жаловались на высокую стоимость билетов. Перекупы из Екатеринбурга приобрели большую часть билетов на матчи «Автомобилист» — СКА, которые пройдут 21 и 23 марта. Позже «проходки» появились на сайте объявлений «Авито».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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