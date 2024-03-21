«Автомобилист» в овертайме победил СКА

21 марта 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Решающий гол забил Кертис Валк Фото: Алексей Даничев/РИА Новости В Екатеринбурге закончился матч ¼ финала Кубка Гагарина — 2024. Во время игры местный «Автомобилист» выиграл СКА в овертайме со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист». «Это гол! На топливе не экономим. Наша победная 2:1», — сообщил официальный telegram-канал ХК «Автомобилист» после забитой решающей шайбы в овертайме. По итогам игры «Автомобилист» не только в овертайме победил СКА, но и повел в серии плей-офф со счетом 3-0. В овертайме победу уральскому клубу принес точный бросок нападающего Кертиса Валка. Накануне матча болельщики жаловались на высокую стоимость билетов. Перекупы из Екатеринбурга приобрели большую часть билетов на матчи «Автомобилист» — СКА, которые пройдут 21 и 23 марта. Позже «проходки» появились на сайте объявлений «Авито». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге закончился матч ¼ финала Кубка Гагарина — 2024. Во время игры местный «Автомобилист» выиграл СКА в овертайме со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист». «Это гол! На топливе не экономим. Наша победная 2:1», — сообщил официальный telegram-канал ХК «Автомобилист» после забитой решающей шайбы в овертайме. По итогам игры «Автомобилист» не только в овертайме победил СКА, но и повел в серии плей-офф со счетом 3-0. В овертайме победу уральскому клубу принес точный бросок нападающего Кертиса Валка. Накануне матча болельщики жаловались на высокую стоимость билетов. Перекупы из Екатеринбурга приобрели большую часть билетов на матчи «Автомобилист» — СКА, которые пройдут 21 и 23 марта. Позже «проходки» появились на сайте объявлений «Авито».