Херш: США поставили Зеленскому ультиматум по переговорам с Россией

21 марта 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

США поставили Владимиру Зеленскому (на фото) ультиматум, пишет Сеймур Херш Фото: Официальный сайт президента Украины Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной могли бы начаться несколько месяцев назад, но США угрожали украинскому президенту Владимиру Зеленскому прекращением финансовой поддержки. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания [президента РФ] Владимира Путина. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: «Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — приводит Херш слова источника в своем блоге. В статье также утверждается, что американское правительство продолжает отвергать возможность достижения прогресса в мирных переговорах, при этом признавая ограниченные шансы Киева на победу. Президент США Джо Байден, по словам источника Херша, решительно настроен противостоять угрозам НАТО и не готов менять свой курс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной могли бы начаться несколько месяцев назад, но США угрожали украинскому президенту Владимиру Зеленскому прекращением финансовой поддержки. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания [президента РФ] Владимира Путина. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: «Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно», — приводит Херш слова источника в своем блоге. В статье также утверждается, что американское правительство продолжает отвергать возможность достижения прогресса в мирных переговорах, при этом признавая ограниченные шансы Киева на победу. Президент США Джо Байден, по словам источника Херша, решительно настроен противостоять угрозам НАТО и не готов менять свой курс.