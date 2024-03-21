Компания властей Перми, где ФСБ проводила обыски, нарастила убыток

МУП «Пермгорэлектротранс» нарастила убыток в 228 млн рублей за 2023 год

22 марта 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Компания показывает увеличение расходов последние пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Убытки МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) по итогам 2023 года года увеличились до 228 млн рублей. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», рост составил 15,7%. «Убытки МУП „Пермгорэлектротранс“ в 2023 году — 228 млн. Годом ранее была задекларирована цифра в 197 млн рублей. Выручка компании увеличилась на 35%. В прошлом году она составила 1,49 млрд рублей, до этого — 1,8 млрд», — указано в финансовой отчетности. В беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье» сотрудники департамента транспорта мэрии Перми отмечали, что убыток у МУП останется до тех пор, «пока не самортизируется имущество, купленное в 2019—2021 годах за счет средств бюджета». В действительности компания сохраняет платежеспособность, пояснили собеседники издания. В начале ноября прошлого года в «Пермгорэлектротрансе» сотрудники регионального УФСБ устроили обыски. Подобные оперативные мероприятия проводились параллельно в ряде других регионов России. Они были связаны с махинациями при закупке запчастей для автобусов. В прикамской столице после обысков задержали и арестовали замглавы финотдела МУП Андрея Волосатых и начальника автобусного парка предприятия Сергея Семушева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убытки МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) по итогам 2023 года года увеличились до 228 млн рублей. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», рост составил 15,7%. «Убытки МУП „Пермгорэлектротранс“ в 2023 году — 228 млн. Годом ранее была задекларирована цифра в 197 млн рублей. Выручка компании увеличилась на 35%. В прошлом году она составила 1,49 млрд рублей, до этого — 1,8 млрд», — указано в финансовой отчетности. В беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье» сотрудники департамента транспорта мэрии Перми отмечали, что убыток у МУП останется до тех пор, «пока не самортизируется имущество, купленное в 2019—2021 годах за счет средств бюджета». В действительности компания сохраняет платежеспособность, пояснили собеседники издания. В начале ноября прошлого года в «Пермгорэлектротрансе» сотрудники регионального УФСБ устроили обыски. Подобные оперативные мероприятия проводились параллельно в ряде других регионов России. Они были связаны с махинациями при закупке запчастей для автобусов. В прикамской столице после обысков задержали и арестовали замглавы финотдела МУП Андрея Волосатых и начальника автобусного парка предприятия Сергея Семушева.