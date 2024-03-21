21 марта 2024

Компания властей Перми, где ФСБ проводила обыски, нарастила убыток

МУП «Пермгорэлектротранс» нарастила убыток в 228 млн рублей за 2023 год
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Компания показывает увеличение расходов последние пять лет Фото:

Убытки МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) по итогам 2023 года года увеличились до 228 млн рублей. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», рост составил 15,7%.

«Убытки МУП „Пермгорэлектротранс“ в 2023 году — 228 млн. Годом ранее была задекларирована цифра в 197 млн рублей. Выручка компании увеличилась на 35%. В прошлом году она составила 1,49 млрд рублей, до этого — 1,8 млрд», — указано в финансовой отчетности.

В беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье» сотрудники департамента транспорта мэрии Перми отмечали, что убыток у МУП останется до тех пор, «пока не самортизируется имущество, купленное в 2019—2021 годах за счет средств бюджета». В действительности компания сохраняет платежеспособность, пояснили собеседники издания.

В начале ноября прошлого года в «Пермгорэлектротрансе» сотрудники регионального УФСБ устроили обыски. Подобные оперативные мероприятия проводились параллельно в ряде других регионов России. Они были связаны с махинациями при закупке запчастей для автобусов. В прикамской столице после обысков задержали и арестовали замглавы финотдела МУП Андрея Волосатых и начальника автобусного парка предприятия Сергея Семушева.

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Убытки МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) по итогам 2023 года года увеличились до 228 млн рублей. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», рост составил 15,7%. «Убытки МУП „Пермгорэлектротранс“ в 2023 году — 228 млн. Годом ранее была задекларирована цифра в 197 млн рублей. Выручка компании увеличилась на 35%. В прошлом году она составила 1,49 млрд рублей, до этого — 1,8 млрд», — указано в финансовой отчетности. В беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье» сотрудники департамента транспорта мэрии Перми отмечали, что убыток у МУП останется до тех пор, «пока не самортизируется имущество, купленное в 2019—2021 годах за счет средств бюджета». В действительности компания сохраняет платежеспособность, пояснили собеседники издания. В начале ноября прошлого года в «Пермгорэлектротрансе» сотрудники регионального УФСБ устроили обыски. Подобные оперативные мероприятия проводились параллельно в ряде других регионов России. Они были связаны с махинациями при закупке запчастей для автобусов. В прикамской столице после обысков задержали и арестовали замглавы финотдела МУП Андрея Волосатых и начальника автобусного парка предприятия Сергея Семушева.
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