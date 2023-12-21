Замглавы «Пермгорэлектротранса» Андрею Волосатых продлили срок содержания в СИЗО

21 декабря 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Подозреваемый останется в СИЗО до конца марта 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ленинский районный суд Перми продлил срок содержания по стражей заместителю начальника финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрею Волосатых. Он до 31 марта должен был содержаться в СИЗО. Теперь, по решению суда, он останется там до конца марта 2024 года. «Андрей Волосатых должен был находиться в СИЗО до 31 декабря. Сегодня, 21 декабря, суд продлил меру пресечения до 31 марта 2024», — сообщило издание Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Замруководителя финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых подозревают в получении взятки. Еще одним фигурантом этого уголовного дела является руководитель автобусного парка муниципального предприятия Сергей Семушев. По версии следствия, Волосатых и Семушев незаконным путем получили более 242 тысяч рублей. Обыски в пермском МУПе в начале ноября проводили сотрудники регионального УФСБ. В это же время обыски прошли в ряде других регионов РФ.

Ленинский районный суд Перми продлил срок содержания по стражей заместителю начальника финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрею Волосатых. Он до 31 марта должен был содержаться в СИЗО. Теперь, по решению суда, он останется там до конца марта 2024 года. «Андрей Волосатых должен был находиться в СИЗО до 31 декабря. Сегодня, 21 декабря, суд продлил меру пресечения до 31 марта 2024», — сообщило издание Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Замруководителя финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых подозревают в получении взятки. Еще одним фигурантом этого уголовного дела является руководитель автобусного парка муниципального предприятия Сергей Семушев. По версии следствия, Волосатых и Семушев незаконным путем получили более 242 тысяч рублей. Обыски в пермском МУПе в начале ноября проводили сотрудники регионального УФСБ. В это же время обыски прошли в ряде других регионов РФ.