Замглавы «Пермгорэлектротранса» Андрею Волосатых продлили срок содержания в СИЗО

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Город. Курган, сизо, колючая проволока, заключение, тюрьма, колюячая проволока
Подозреваемый останется в СИЗО до конца марта 2024 года Фото:

Ленинский районный суд Перми продлил срок содержания по стражей заместителю начальника финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрею Волосатых. Он до 31 марта должен был содержаться в СИЗО. Теперь, по решению суда, он останется там до конца марта 2024 года.

«Андрей Волосатых должен был находиться в СИЗО до 31 декабря. Сегодня, 21 декабря, суд продлил меру пресечения до 31 марта 2024», — сообщило издание Properm со ссылкой на пресс-службу суда.

Замруководителя финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых подозревают в получении взятки. Еще одним фигурантом этого уголовного дела является руководитель автобусного парка муниципального предприятия Сергей Семушев. По версии следствия, Волосатых и Семушев незаконным путем получили более 242 тысяч рублей. Обыски в пермском МУПе в начале ноября проводили сотрудники регионального УФСБ. В это же время обыски прошли в ряде других регионов РФ.

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Ленинский районный суд Перми продлил срок содержания по стражей заместителю начальника финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрею Волосатых. Он до 31 марта должен был содержаться в СИЗО. Теперь, по решению суда, он останется там до конца марта 2024 года. «Андрей Волосатых должен был находиться в СИЗО до 31 декабря. Сегодня, 21 декабря, суд продлил меру пресечения до 31 марта 2024», — сообщило издание Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Замруководителя финансового отдела МУП «Пермгорэлектротранс» Андрея Волосатых подозревают в получении взятки. Еще одним фигурантом этого уголовного дела является руководитель автобусного парка муниципального предприятия Сергей Семушев. По версии следствия, Волосатых и Семушев незаконным путем получили более 242 тысяч рублей. Обыски в пермском МУПе в начале ноября проводили сотрудники регионального УФСБ. В это же время обыски прошли в ряде других регионов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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