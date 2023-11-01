Обыски ФСБ в челябинском МУП вылились в уголовные дела в других регионах

01 ноября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Уголовные дела в челябинском МУП отрикошетило по другим регионам РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обыски, проведенные сотрудниками УФСБ по Челябинской области в МУП «Служба организации движения» («СОД»), после которых был задержан главный инженер предприятия Сергей Белов, вылились в возбуждение уголовных дел сразу в нескольких регионах РФ. Как рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах, следственные мероприятия проводились в Екатеринбурге, Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре. «После обысков в МУП „СОД“ Челябинска следствие вышло на другие следы межрегиональной ОПГ. Выяснилось, что представитель московской компании, задержанный вместе с Беловым, проворачивал махинации с контрактами и в других регионах РФ: Екатеринбурге, Перми, Краснодаре и Йошкар-Оле. Всего по делу с махинациями по контрактам было задержано семь должностных лиц», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас все задержанные находятся в ИВС. В отношении них возбуждены уголовные дела по факту получения и дачи взяток, а также посредничестве при передаче денег. Они ожидают избрания меры пресечения. Во всех озвученных территориях силовики работали по материалам, которые всплыли при следственных действиях в челябинском МУП «СОД». Так ФСБ вышла на руководителя пермского автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его зама Андрея Волосатых. Они, также, как и инженер из Челябинска, попались, начав вести дела с московским поставщиком. Выяснилось, что контракты на поставку запчастей были завышены. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ с просьбой прокомментировать ситуацию с задержаниями. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обыски, проведенные сотрудниками УФСБ по Челябинской области в МУП «Служба организации движения» («СОД»), после которых был задержан главный инженер предприятия Сергей Белов, вылились в возбуждение уголовных дел сразу в нескольких регионах РФ. Как рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах, следственные мероприятия проводились в Екатеринбурге, Перми, Йошкар-Оле и Краснодаре. «После обысков в МУП „СОД“ Челябинска следствие вышло на другие следы межрегиональной ОПГ. Выяснилось, что представитель московской компании, задержанный вместе с Беловым, проворачивал махинации с контрактами и в других регионах РФ: Екатеринбурге, Перми, Краснодаре и Йошкар-Оле. Всего по делу с махинациями по контрактам было задержано семь должностных лиц», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас все задержанные находятся в ИВС. В отношении них возбуждены уголовные дела по факту получения и дачи взяток, а также посредничестве при передаче денег. Они ожидают избрания меры пресечения. Во всех озвученных территориях силовики работали по материалам, которые всплыли при следственных действиях в челябинском МУП «СОД». Так ФСБ вышла на руководителя пермского автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его зама Андрея Волосатых. Они, также, как и инженер из Челябинска, попались, начав вести дела с московским поставщиком. Выяснилось, что контракты на поставку запчастей были завышены. URA.RU направило запрос в пресс-службу СК РФ с просьбой прокомментировать ситуацию с задержаниями. На момент публикации ответа не последовало. В пресс-службе УФСБ по региону от комментариев воздержались.