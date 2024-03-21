Жених из Екатеринбурга сыграл свадьбу с челябинкой в эфире канала «Пятница»

22 марта 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Пара приняла участие в ток-шоу «Четыре свадьбы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жених их Екатеринбурга Виктор сыграл свадьбу с невестой Мариной из Магнитогорска (Челябинская область) в эфире телеканала «Пятница». Пара решила побороться в телепроекте за звание лучшей свадьбы и денежный приз. «Я из Екатеринбурга и занимаюсь архитектурным инженерным проектированием зданий и сооружений. В Марину влюбился сразу, как ее увидел. Через неделю поехал за ней в Магнитогорск», — рассказал о себе 49-летний Виктор в эфире ток-шоу «Четыре свадьбы». Невеста Марина (46 лет) сообщила, что познакомилась с Виктором, когда приехала к сестре в Екатеринбург на день рождения. Она сразу обратила внимание, что Виктор сел рядом с ней и ухаживал за ней на протяжении всего вечера. По словам невесты, для проекта пара спланировали европейскую свадьбу в немецком стиле с бюджетом в 300 тысяч рублей. На их свадьбу пришли настоящие немцы, которые пели и танцевали в национальных костюмах. По итогам проекта свадьба уральской пары заняла второе место, набрав 79 баллов. Победительница шоу невеста Татьяна набрала 86 баллов. Участники похвалили салаты и меню Марии и Виктора. Однако, одна из соперниц из-за чувства конкуренции намеренно занижала им оценки. Свадьбу екатеринбуржца она назвала «очень мрачной, в предвампирском стиле». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жених их Екатеринбурга Виктор сыграл свадьбу с невестой Мариной из Магнитогорска (Челябинская область) в эфире телеканала «Пятница». Пара решила побороться в телепроекте за звание лучшей свадьбы и денежный приз. «Я из Екатеринбурга и занимаюсь архитектурным инженерным проектированием зданий и сооружений. В Марину влюбился сразу, как ее увидел. Через неделю поехал за ней в Магнитогорск», — рассказал о себе 49-летний Виктор в эфире ток-шоу «Четыре свадьбы». Невеста Марина (46 лет) сообщила, что познакомилась с Виктором, когда приехала к сестре в Екатеринбург на день рождения. Она сразу обратила внимание, что Виктор сел рядом с ней и ухаживал за ней на протяжении всего вечера. По словам невесты, для проекта пара спланировали европейскую свадьбу в немецком стиле с бюджетом в 300 тысяч рублей. На их свадьбу пришли настоящие немцы, которые пели и танцевали в национальных костюмах. По итогам проекта свадьба уральской пары заняла второе место, набрав 79 баллов. Победительница шоу невеста Татьяна набрала 86 баллов. Участники похвалили салаты и меню Марии и Виктора. Однако, одна из соперниц из-за чувства конкуренции намеренно занижала им оценки. Свадьбу екатеринбуржца она назвала «очень мрачной, в предвампирском стиле».