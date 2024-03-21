Происшествия Криминал Сотрудники полиции спасли заложницу с Камчатки. Видео 22 марта 2024 в 05:02 Размер текста - 17 + На месте работает полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции спасли заложницу в городе Петропавловске-Камчатском. Штурм квартиры на Кроноцкой улице завершен, сообщили в соцсети. «Женщину удалось спустить по лестнице с третьего этажа. Правоохранители пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить заложницу. Штурм завершен», — сообщает telegram-канал Shot. Ранее появилась информация, что в Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина удерживает в заложниках женщину. По информации от УМВД Камчатского края, он угрожал ей расправой. На место ЧП выехали переговорщики и готовые к штурму спецподразделения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники полиции спасли заложницу в городе Петропавловске-Камчатском. Штурм квартиры на Кроноцкой улице завершен, сообщили в соцсети. «Женщину удалось спустить по лестнице с третьего этажа. Правоохранители пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить заложницу. Штурм завершен», — сообщает telegram-канал Shot. Ранее появилась информация, что в Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина удерживает в заложниках женщину. По информации от УМВД Камчатского края, он угрожал ей расправой. На место ЧП выехали переговорщики и готовые к штурму спецподразделения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям