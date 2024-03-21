21 марта 2024

Сотрудники полиции спасли заложницу с Камчатки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
На месте работает полиция Фото:

Сотрудники полиции спасли заложницу в городе Петропавловске-Камчатском. Штурм квартиры на Кроноцкой улице завершен, сообщили в соцсети.

«Женщину удалось спустить по лестнице с третьего этажа. Правоохранители пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить заложницу. Штурм завершен», — сообщает telegram-канал Shot.

Ранее появилась информация, что в Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина удерживает в заложниках женщину. По информации от УМВД Камчатского края, он угрожал ей расправой. На место ЧП выехали переговорщики и готовые к штурму спецподразделения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции спасли заложницу в городе Петропавловске-Камчатском. Штурм квартиры на Кроноцкой улице завершен, сообщили в соцсети. «Женщину удалось спустить по лестнице с третьего этажа. Правоохранители пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить заложницу. Штурм завершен», — сообщает telegram-канал Shot. Ранее появилась информация, что в Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина удерживает в заложниках женщину. По информации от УМВД Камчатского края, он угрожал ей расправой. На место ЧП выехали переговорщики и готовые к штурму спецподразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...