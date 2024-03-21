На месте работает полиция
Сотрудники полиции спасли заложницу в городе Петропавловске-Камчатском. Штурм квартиры на Кроноцкой улице завершен, сообщили в соцсети.
«Женщину удалось спустить по лестнице с третьего этажа. Правоохранители пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить заложницу. Штурм завершен», — сообщает telegram-канал Shot.
Ранее появилась информация, что в Петропавловске-Камчатском неизвестный мужчина удерживает в заложниках женщину. По информации от УМВД Камчатского края, он угрожал ей расправой. На место ЧП выехали переговорщики и готовые к штурму спецподразделения.
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