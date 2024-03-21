Армия и оружие Покинувшему пост главкома ВМФ адмиралу Евменову нашли новую должность 22 марта 2024 в 05:07 Размер текста - 17 + Николай Евменов может стать начальником Военно-морской академии имени Кузнецова, пишет РИА Новости Фото: Денис Моргунов © URA.RU Адмирал Николай Евменов может стать новым начальником Военно-морской академии имени Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Кандидатура адмирала Евменова рассматривается как приоритетная для назначения на должность начальника Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге. <…> Это залог подготовки профессиональных кадров для ВМФ России», — сказал собеседник агентства. Адмирал Евменов, который до недавнего времени занимал пост главнокомандующего ВМФ РФ, обладает значительным опытом. Это будет способствовать подготовке высококвалифицированных офицерских кадров для флота. На этой неделе адмирал Александр Моисеев был представлен в статусе временно исполняющего обязанности главкома ВМФ после того, как ранее командовал Северным флотом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Адмирал Николай Евменов может стать новым начальником Военно-морской академии имени Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «Кандидатура адмирала Евменова рассматривается как приоритетная для назначения на должность начальника Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге. <…> Это залог подготовки профессиональных кадров для ВМФ России», — сказал собеседник агентства. Адмирал Евменов, который до недавнего времени занимал пост главнокомандующего ВМФ РФ, обладает значительным опытом. Это будет способствовать подготовке высококвалифицированных офицерских кадров для флота. На этой неделе адмирал Александр Моисеев был представлен в статусе временно исполняющего обязанности главкома ВМФ после того, как ранее командовал Северным флотом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям