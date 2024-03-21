Подлодка «Волхов» запустила крылатую ракету в Японском море

22 марта 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Ракетная стрельба с подлодки проходила по береговой цели Фото: miliman/pickupimage.com Подводная лодка «Волхов», которая принадлежит Тихоокеанскому флоту (ТОФ), выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Хабаровском крае в Японском море. Стрельба проходила по береговой цели, дальность стрельбы составила свыше тысячи километров. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. «Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр», — передает РИА Новости информацию из ТОФ. Уточняется, что дальность стрельбы составила более одной тысячи километров. Кроме того, ракетная стрельба была произведена по береговой цели. Она проходила в Хабаровском крае на тактическом поле Сюркум. Эта цель имитировала огневую позицию условного противника. Суда и корабли Тихоокеанского флота обеспечивали закрытие района выполнения стрельбы. На флоте отметили, что также в этом помогали беспилотники морской авиации и самолеты. Ранее в США впечатлились российской подлодки Б-603 «Волхов». В издании The National Interest написали, что она обладает очень хорошим вооружением. В частности, она вооружена крылатой ракетой «Калибр-ПЛ» и оснащена системами связи и радиолокационными системами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подводная лодка «Волхов», которая принадлежит Тихоокеанскому флоту (ТОФ), выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Хабаровском крае в Японском море. Стрельба проходила по береговой цели, дальность стрельбы составила свыше тысячи километров. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. «Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Волхов» Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса «Калибр», — передает РИА Новости информацию из ТОФ. Уточняется, что дальность стрельбы составила более одной тысячи километров. Кроме того, ракетная стрельба была произведена по береговой цели. Она проходила в Хабаровском крае на тактическом поле Сюркум. Эта цель имитировала огневую позицию условного противника. Суда и корабли Тихоокеанского флота обеспечивали закрытие района выполнения стрельбы. На флоте отметили, что также в этом помогали беспилотники морской авиации и самолеты. Ранее в США впечатлились российской подлодки Б-603 «Волхов». В издании The National Interest написали, что она обладает очень хорошим вооружением. В частности, она вооружена крылатой ракетой «Калибр-ПЛ» и оснащена системами связи и радиолокационными системами.