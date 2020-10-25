25 октября 2020

Американцев впечатлило вооружение российской подлодки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, северный флот, подлодка
«Волхов» вооружен крылатыми ракетами Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В США оружие российской дизель-электрической подлодки Б-603 «Волхов» назвали впечатляющим. Об субмарине написали в издании The National Interest.

«Российские подводные лодки <…> обладают поистине впечатляющим вооружением», — пишет издание. Лодки вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», а также оснащены современными радиолокационными системами и системами связи, гидролокаторами и 533-миллиметровыми торпедами. По данным издания, такие подлодки могут погружаться на максимальную глубину до 300 метров. Подводные лодки имеют дальность действия до 7 500 миль.

Российская подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» 24 октября вошла в состав Военно-морского флота, пишет RT. «Волхов» — это вторая подводная лодка в серии из шести кораблей, которые строятся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота России. Yезависимый военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что несмотря на то что сейчас боеспособность России является наилучшей со времен холодной войны, вооруженные силы РФ все равно оставляют желать лучшего. По его мнению, в России стоило бы переключить внимание с ядерной сферы на обычное вооружение.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...