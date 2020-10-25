Американцев впечатлило вооружение российской подлодки

В США оружие российской дизель-электрической подлодки Б-603 «Волхов» назвали впечатляющим. Об субмарине написали в издании The National Interest.
«Российские подводные лодки <…> обладают поистине впечатляющим вооружением», — пишет издание. Лодки вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», а также оснащены современными радиолокационными системами и системами связи, гидролокаторами и 533-миллиметровыми торпедами. По данным издания, такие подлодки могут погружаться на максимальную глубину до 300 метров. Подводные лодки имеют дальность действия до 7 500 миль.
Российская подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» 24 октября вошла в состав Военно-морского флота, пишет RT. «Волхов» — это вторая подводная лодка в серии из шести кораблей, которые строятся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота России. Yезависимый военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что несмотря на то что сейчас боеспособность России является наилучшей со времен холодной войны, вооруженные силы РФ все равно оставляют желать лучшего. По его мнению, в России стоило бы переключить внимание с ядерной сферы на обычное вооружение.
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