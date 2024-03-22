Элитные войска ВСУ обвинили Зеленского в грядущей катастрофе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, военные, пулемет, всу, украинские военные,  stock
Военные ВСУ обвиняют Сырского и Зеленского в будущем крахе в конфликте с РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы элитной бригады украинской армии обвинили президента страны Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского в поражениях и катастрофе, которые ждут армию в будущем. Об этом сообщается в аудиосообщении участников канала ParaBelum.

«[Министр обороны РФ Сергей] Шойгу завтра позвонит Сырскому и скажет: „Сырский сдавайся, тебе не победить“. Сырский скажет „русские не сдаются“ и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак», — передают РИА Новости информацию из аудиоматериалов, которые есть в их распоряжении. Подобные слова свидетельствуют о том, что ВСУ близки к поражению, поэтому военные призывают решить эту ситуацию.

Ранее обозреватель Коннор Эколс сообщил, что властям Киева следует задуматься о переговорах с Россией, иначе страну ждет поражение в конфликте. Также он отметил, что победа Украины маловероятна. Помимо прочего, в ВСУ наблюдается острая нехватка вооружения, при этом в РФ производится в несколько раз больше артиллерии, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы элитной бригады украинской армии обвинили президента страны Владимира Зеленского и главкома ВСУ Александра Сырского в поражениях и катастрофе, которые ждут армию в будущем. Об этом сообщается в аудиосообщении участников канала ParaBelum. «[Министр обороны РФ Сергей] Шойгу завтра позвонит Сырскому и скажет: „Сырский сдавайся, тебе не победить“. Сырский скажет „русские не сдаются“ и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак», — передают РИА Новости информацию из аудиоматериалов, которые есть в их распоряжении. Подобные слова свидетельствуют о том, что ВСУ близки к поражению, поэтому военные призывают решить эту ситуацию. Ранее обозреватель Коннор Эколс сообщил, что властям Киева следует задуматься о переговорах с Россией, иначе страну ждет поражение в конфликте. Также он отметил, что победа Украины маловероятна. Помимо прочего, в ВСУ наблюдается острая нехватка вооружения, при этом в РФ производится в несколько раз больше артиллерии, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...