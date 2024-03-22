Daily Mail: Макрон послал сигнал Путину в социальных сетях

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон использовал самовозвеличивающий пиар-ход Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон выложил в социальных сетях снимки своих тренировок, которые характеризуют его противостояние главе РФ Путину. Об это сообщило Daily Mail.

«И все же самые последние снимки тренировки Макрона по боксу сделаны в то время, когда он работает над тем, чтобы позиционировать себя как сильного человека Европы, противостоящего Путину», — отмечает британское издание. Также отмечается, что глава Франции прибегнул к пиар-наступлению, так как он «занимает более жесткую позицию в отношении российско-украинского конфликта».

Отмечается, что Макрон использовал «самовозвеличивающий пиар-ход». Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо уже прокомментировал его фотографии, передает телеканал 360. Филиппо назвал ролик пропогандов и сыронизировал, что «Макрон хочет подраться с Путиным».

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Президент Франции Эммануэль Макрон выложил в социальных сетях снимки своих тренировок, которые характеризуют его противостояние главе РФ Путину. Об это сообщило Daily Mail. «И все же самые последние снимки тренировки Макрона по боксу сделаны в то время, когда он работает над тем, чтобы позиционировать себя как сильного человека Европы, противостоящего Путину», — отмечает британское издание. Также отмечается, что глава Франции прибегнул к пиар-наступлению, так как он «занимает более жесткую позицию в отношении российско-украинского конфликта». Отмечается, что Макрон использовал «самовозвеличивающий пиар-ход». Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо уже прокомментировал его фотографии, передает телеканал 360. Филиппо назвал ролик пропогандов и сыронизировал, что «Макрон хочет подраться с Путиным».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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