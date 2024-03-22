Daily Mail: Макрон послал сигнал Путину в социальных сетях

Макрон использовал самовозвеличивающий пиар-ход Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эммануэль Макрон выложил в социальных сетях снимки своих тренировок, которые характеризуют его противостояние главе РФ Путину. Об это сообщило Daily Mail.

«И все же самые последние снимки тренировки Макрона по боксу сделаны в то время, когда он работает над тем, чтобы позиционировать себя как сильного человека Европы, противостоящего Путину», — отмечает британское издание . Также отмечается, что глава Франции прибегнул к пиар-наступлению, так как он «занимает более жесткую позицию в отношении российско-украинского конфликта».

Отмечается, что Макрон использовал «самовозвеличивающий пиар-ход». Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо уже прокомментировал его фотографии, передает телеканал 360. Филиппо назвал ролик пропогандов и сыронизировал, что «Макрон хочет подраться с Путиным».