ФСБ разоблачила курганцев, сливших сотни номеров клиентов сотовой связи. Фото

22 марта 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

ФСБ раскрыла в Кургане незаконный слив базы данных сотовой связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганского управления ФСБ возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к цифровой информации в отношении двух курганцев. Мужчины незаконно скопировали и передали неустановленным лицам около 200 номеров из цифровой базы данных сотового оператора. О нарушителях URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «В течение месяца сотрудник салона связи, используя служебные логин и пароль, передавал сообщникам скопированные из базы данных оператора списки абонентских номеров. <…> Всего было выявлено и задокументировано более двухсот случаев модификации персональных данных. Соучастникам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой)», — говорится в информации ведомства. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Обвинение предъявлено двум курганцам. Один из них ранее работал в салоне сотовой связи и имел доступ к базе данных абонентов. Через мессенджер он получил от неизвестных лиц предложение передавать за деньги данные. Вместе с соучастником мужчина передавал информацию, после чего курганским пользователям сотовой связи подключали дополнительные платные услуги без их ведома. После того как схему вскрыли, сотрудника уволили по компрометирующим основаниям. Двое курганцев незаконно сливали номера из базы данных неизвестных лицам фото: УФСБ России по Кургаснкой области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники курганского управления ФСБ возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к цифровой информации в отношении двух курганцев. Мужчины незаконно скопировали и передали неустановленным лицам около 200 номеров из цифровой базы данных сотового оператора. О нарушителях URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «В течение месяца сотрудник салона связи, используя служебные логин и пароль, передавал сообщникам скопированные из базы данных оператора списки абонентских номеров. <…> Всего было выявлено и задокументировано более двухсот случаев модификации персональных данных. Соучастникам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой)», — говорится в информации ведомства. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Обвинение предъявлено двум курганцам. Один из них ранее работал в салоне сотовой связи и имел доступ к базе данных абонентов. Через мессенджер он получил от неизвестных лиц предложение передавать за деньги данные. Вместе с соучастником мужчина передавал информацию, после чего курганским пользователям сотовой связи подключали дополнительные платные услуги без их ведома. После того как схему вскрыли, сотрудника уволили по компрометирующим основаниям.