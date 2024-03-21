Сотрудники курганского управления ФСБ возбудили уголовное дело по факту неправомерного доступа к цифровой информации в отношении двух курганцев. Мужчины незаконно скопировали и передали неустановленным лицам около 200 номеров из цифровой базы данных сотового оператора. О нарушителях URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.
«В течение месяца сотрудник салона связи, используя служебные логин и пароль, передавал сообщникам скопированные из базы данных оператора списки абонентских номеров. <…> Всего было выявлено и задокументировано более двухсот случаев модификации персональных данных. Соучастникам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный организованной группой)», — говорится в информации ведомства. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
Обвинение предъявлено двум курганцам. Один из них ранее работал в салоне сотовой связи и имел доступ к базе данных абонентов. Через мессенджер он получил от неизвестных лиц предложение передавать за деньги данные.
Вместе с соучастником мужчина передавал информацию, после чего курганским пользователям сотовой связи подключали дополнительные платные услуги без их ведома. После того как схему вскрыли, сотрудника уволили по компрометирующим основаниям.
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