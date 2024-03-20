«Новые люди» собираются участвовать в выборах в гордуму Кургана

Представители партии «Новые люди» собираются участвовать в сентябрьских выборах в гордуму Кургана. Об этом представители реготделения партии рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«По итогам голосования (на президентских выборах) за Владислава Даванкова в Курганской области проголосовало почти 19 тысяч жителей. В Кургане и вовсе мы набрали 4,66% или 8 836 голосов. Это 2 место! Мы продолжим активную деятельность по улучшению области и этой осенью нас ждут выборы в Курганскую городскую думу», — указано в сообщении.
Курган стал единственным муниципалитетом в регионе, где Даванков занял второе место на прошедших выборах президента России. На восьми участках в городе его поддержали более 8% избирателей. Кроме «Новых людей» о своем намерении участвовать в выборах в гордуму заявили представители партий «. Представителей этих двух партий нет в нынешнем составе гордумы. Коммунисты России»
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