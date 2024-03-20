20 марта 2024

«Новые люди» собираются участвовать в выборах в гордуму Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновники, мэрия, заседание гордумы, зал гордумы
Выборы в гордуму Кургана пройдут в сентябре Фото:

Представители партии «Новые люди» собираются участвовать в сентябрьских выборах в гордуму Кургана. Об этом представители реготделения партии рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«По итогам голосования (на президентских выборах) за Владислава Даванкова в Курганской области проголосовало почти 19 тысяч жителей. В Кургане и вовсе мы набрали 4,66% или 8 836 голосов. Это 2 место! Мы продолжим активную деятельность по улучшению области и этой осенью нас ждут выборы в Курганскую городскую думу», — указано в сообщении.

Курган стал единственным муниципалитетом в регионе, где Даванков занял второе место на прошедших выборах президента России. На восьми участках в городе его поддержали более 8% избирателей. Кроме «Новых людей» о своем намерении участвовать в выборах в гордуму заявили представители партий « Коммунисты России». Представителей этих двух партий нет в нынешнем составе гордумы.

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Представители партии «Новые люди» собираются участвовать в сентябрьских выборах в гордуму Кургана. Об этом представители реготделения партии рассказали в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «По итогам голосования (на президентских выборах) за Владислава Даванкова в Курганской области проголосовало почти 19 тысяч жителей. В Кургане и вовсе мы набрали 4,66% или 8 836 голосов. Это 2 место! Мы продолжим активную деятельность по улучшению области и этой осенью нас ждут выборы в Курганскую городскую думу», — указано в сообщении. Курган стал единственным муниципалитетом в регионе, где Даванков занял второе место на прошедших выборах президента России. На восьми участках в городе его поддержали более 8% избирателей. Кроме «Новых людей» о своем намерении участвовать в выборах в гордуму заявили представители партий « Коммунисты России». Представителей этих двух партий нет в нынешнем составе гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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