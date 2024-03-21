21 марта 2024

В Салехарде в День оленевода перекроют дороги. Карта

Власти Салехарда организовали автостоянки для гостей Дня Оленевода
© Служба новостей «URA.RU»
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В День оленевода в Салехарде изменят схему движения Фото:
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День оленевода — главный праздник Ямала

В Салехарде (ЯНАО) будут закрыты некоторые улицы на время проведения Дня оленевода. Для автотранспорта гостей праздника будут организованы стоянки, сообщает пресс-служба администрации окружной столцы.

«Уважаемые горожане, призываем всех посетить День оленевода без автомобилей. Для вашего удобства организованы стоянки у Сбербанка, у казначейства, второй школы, Ледового дворца, библиотеки и музея Неелова. В общей сложности почти на 400 мест», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Будет перекрыто движение по набережной от улицы Комсомольская. Также будет организовано одностороннее движение.

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В Салехарде (ЯНАО) будут закрыты некоторые улицы на время проведения Дня оленевода. Для автотранспорта гостей праздника будут организованы стоянки, сообщает пресс-служба администрации окружной столцы. «Уважаемые горожане, призываем всех посетить День оленевода без автомобилей. Для вашего удобства организованы стоянки у Сбербанка, у казначейства, второй школы, Ледового дворца, библиотеки и музея Неелова. В общей сложности почти на 400 мест», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Будет перекрыто движение по набережной от улицы Комсомольская. Также будет организовано одностороннее движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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