В Салехарде (ЯНАО) будут закрыты некоторые улицы на время проведения Дня оленевода. Для автотранспорта гостей праздника будут организованы стоянки, сообщает пресс-служба администрации окружной столцы.
«Уважаемые горожане, призываем всех посетить День оленевода без автомобилей. Для вашего удобства организованы стоянки у Сбербанка, у казначейства, второй школы, Ледового дворца, библиотеки и музея Неелова. В общей сложности почти на 400 мест», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
Будет перекрыто движение по набережной от улицы Комсомольская. Также будет организовано одностороннее движение.
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