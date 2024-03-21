В МЧС оценили готовность Свердловской области к паводкам и пожарам. Фото

В МЧС заявили, что Свердловская область готова к сезону паводков и пожаров

22 марта 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

В прошлом году Евгений Куйвашев лично приезжал общаться с погорельцами в Сосьву, которая сильнее всего пострадала от лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергей Воронцов на встрече со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым заявил о том, что регион готов к сезону паводка. И выразил уверенность, что власти справятся с вызовами пожароопасного сезона. Подробности встречи URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Конечно, вопросы, связанные с пожароопасной обстановкой, у вас взяты на особый контроль. Вы сделали очень многое в прошлый сезон, и работу нужно не останавливать. Что касается вопроса готовности к противопаводкому сезону — субъект готов. К лесопожарному сезону — не все зависит от нас. Мы готовы, мы проводим работу, но природные и метеорологические условия иногда непредсказуемы, в прошлом году мы это видели. То, что вы справитесь со всеми задачами, даже не возникает вопросов», — отметил Воронцов. Подготовка к пожароопасному сезону в Свердловской области идет в усиленном режиме, добавил в свою очередь Евгений Куйвашев. В прошлом году из-за лесных пожаров в регионе серьезно пострадали несколько поселков, в том числе Сосьва — там сгорели десятки домов. «Но мы все отстроили заново, граждане восстановили права на жилье. В этом году мы увеличили финансирование по вопросам, связанным с борьбой с пожарами. Мы рассчитываем, безусловно, на свои силы, на силы МЧС России по Свердловской области. Наши добровольцы, которые будут принимать участие в патрулировании, обучены. Безусловно, уже подготовлены и подписаны все планы. Я уверен, что в этом году должно быть все под контролем», — отметил Куйвашев. Пожароопасный сезон стартует в регионе 10 апреля. В этом году на усиление Уральской авиабазы, которая занимается тушением лесных пожаров, выделили почти 990 миллионов рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергей Воронцов на встрече со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым заявил о том, что регион готов к сезону паводка. И выразил уверенность, что власти справятся с вызовами пожароопасного сезона. Подробности встречи URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Конечно, вопросы, связанные с пожароопасной обстановкой, у вас взяты на особый контроль. Вы сделали очень многое в прошлый сезон, и работу нужно не останавливать. Что касается вопроса готовности к противопаводкому сезону — субъект готов. К лесопожарному сезону — не все зависит от нас. Мы готовы, мы проводим работу, но природные и метеорологические условия иногда непредсказуемы, в прошлом году мы это видели. То, что вы справитесь со всеми задачами, даже не возникает вопросов», — отметил Воронцов. Подготовка к пожароопасному сезону в Свердловской области идет в усиленном режиме, добавил в свою очередь Евгений Куйвашев. В прошлом году из-за лесных пожаров в регионе серьезно пострадали несколько поселков, в том числе Сосьва — там сгорели десятки домов. «Но мы все отстроили заново, граждане восстановили права на жилье. В этом году мы увеличили финансирование по вопросам, связанным с борьбой с пожарами. Мы рассчитываем, безусловно, на свои силы, на силы МЧС России по Свердловской области. Наши добровольцы, которые будут принимать участие в патрулировании, обучены. Безусловно, уже подготовлены и подписаны все планы. Я уверен, что в этом году должно быть все под контролем», — отметил Куйвашев. Пожароопасный сезон стартует в регионе 10 апреля. В этом году на усиление Уральской авиабазы, которая занимается тушением лесных пожаров, выделили почти 990 миллионов рублей.