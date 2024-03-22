Baza: в Белгородской области упал вертолет Ми-8

22 марта 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

При падении вертолет получил механические повреждения Фото: МЧС по ЯНАО В Белгородской области недалеко от поселка Ровеньки упал вертолет Ми-8. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Вертолет Ми-8 упал в Белгородской области», — передает telegram-канал. Отметается, что вертолет совершил жесткую посадку недалеко от поселка Ровеньки. Он получил механические повреждения. Также пострадал один человек, его отправили в больницу. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стала ошибка пилота. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области недалеко от поселка Ровеньки упал вертолет Ми-8. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Вертолет Ми-8 упал в Белгородской области», — передает telegram-канал. Отметается, что вертолет совершил жесткую посадку недалеко от поселка Ровеньки. Он получил механические повреждения. Также пострадал один человек, его отправили в больницу. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стала ошибка пилота. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.