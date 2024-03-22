Baza: в Белгородской области упал вертолет Ми-8

При падении вертолет получил механические повреждения
В Белгородской области недалеко от поселка Ровеньки упал вертолет Ми-8. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Вертолет Ми-8 упал в Белгородской области», — передает telegram-канал. Отметается, что вертолет совершил жесткую посадку недалеко от поселка Ровеньки. Он получил механические повреждения.
Также пострадал один человек, его отправили в больницу. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стала ошибка пилота.
URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.
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