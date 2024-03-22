Baza: в Белгородской области упал вертолет Ми-8

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Крушение вертолета Ми-8 на Ямале
При падении вертолет получил механические повреждения Фото:

В Белгородской области недалеко от поселка Ровеньки упал вертолет Ми-8. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Вертолет Ми-8 упал в Белгородской области», — передает telegram-канал. Отметается, что вертолет совершил жесткую посадку недалеко от поселка Ровеньки. Он получил механические повреждения.

Также пострадал один человек, его отправили в больницу. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стала ошибка пилота.

URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.

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В Белгородской области недалеко от поселка Ровеньки упал вертолет Ми-8. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Вертолет Ми-8 упал в Белгородской области», — передает telegram-канал. Отметается, что вертолет совершил жесткую посадку недалеко от поселка Ровеньки. Он получил механические повреждения. Также пострадал один человек, его отправили в больницу. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стала ошибка пилота. URA.RU отправило запрос в Минобороны России. На момент публикации материала ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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