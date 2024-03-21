В Екатеринбурге поздним вечером 21 марта подростки устроили массовую драку на улице Таватуйская,1Г. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«После нокаута одного из подростков он так и не встал на момент, пока там был наш подписчик. После крика женщины с балкона о том, что она сейчас вызовет полицию, подростки убежали», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информацию об инциденте в территориальный ОВД не поступала. Сотрудники ПДН организовали проверку.
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