В Екатеринбурге подростки устроили массовую драку. Видео

22 марта 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Подростки разбежались после угроз вызвать полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге поздним вечером 21 марта подростки устроили массовую драку на улице Таватуйская,1Г. Об этом рассказал очевидец происшествия. «После нокаута одного из подростков он так и не встал на момент, пока там был наш подписчик. После крика женщины с балкона о том, что она сейчас вызовет полицию, подростки убежали», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информацию об инциденте в территориальный ОВД не поступала. Сотрудники ПДН организовали проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге поздним вечером 21 марта подростки устроили массовую драку на улице Таватуйская,1Г. Об этом рассказал очевидец происшествия. «После нокаута одного из подростков он так и не встал на момент, пока там был наш подписчик. После крика женщины с балкона о том, что она сейчас вызовет полицию, подростки убежали», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информацию об инциденте в территориальный ОВД не поступала. Сотрудники ПДН организовали проверку.