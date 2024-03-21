21 марта 2024

В Екатеринбурге подростки устроили массовую драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, споттинг, уличная драка
Подростки разбежались после угроз вызвать полицию Фото:

В Екатеринбурге поздним вечером 21 марта подростки устроили массовую драку на улице Таватуйская,1Г. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«После нокаута одного из подростков он так и не встал на момент, пока там был наш подписчик. После крика женщины с балкона о том, что она сейчас вызовет полицию, подростки убежали», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информацию об инциденте в территориальный ОВД не поступала. Сотрудники ПДН организовали проверку.

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В Екатеринбурге поздним вечером 21 марта подростки устроили массовую драку на улице Таватуйская,1Г. Об этом рассказал очевидец происшествия. «После нокаута одного из подростков он так и не встал на момент, пока там был наш подписчик. После крика женщины с балкона о том, что она сейчас вызовет полицию, подростки убежали», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ» со ссылкой на очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информацию об инциденте в территориальный ОВД не поступала. Сотрудники ПДН организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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