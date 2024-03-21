Челябинец, желая засудить мать, обвинил ее в колдовстве и крушении Ил-76

22 марта 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Миасец считает мать колдуньей и просит переквалифицировать дело на более тяжкое Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) родственники местной жительницы, которая защищалась от сына и причинила ему тяжкий вред здоровью, попутно обвинили ее в колдовстве и в смерти пилота разбившего Ил-76 Данилы Якушина. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. Дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны имеется в базе судебного участка № 9. «Сын пытается засудить мать. Для этого он подключил к судебному процессу родственников, которые давно питали к ней неприязнь из-за наследства в виде дома, доставшегося подсудимой от матери. И хотя свидетелями по делу они не являются, сын подсудимой уговорил их выступить на его стороне. Дошло до абсурда, в судебном заседании невестка подсудимой обвинила свекровь в смерти пилота Данилы Якушина. Подсудимая будто бы всегда желала зла его семье», — рассказал источник. В настоящее время суд выслушивает показания многочисленных родственников, но примет ли их во внимание — покажет время. Потерпевший настаивает, что мать пыталась его убить, чтобы не возвращать деньги в сумме 200 тысяч рублей, которые он сам передавал ей ранее на хранение. Он намерен требовать переквалификации действий матери на более тяжкий состав — покушение на убийство. URA.RU связалось с защитником подсудимой — адвокатом Андреем Шундеевым. С его слов, в настоящее время женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 114 УК РФ. Его клиентка полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. «Однако потерпевший возражал против особого порядка судопроизводства и настоял на рассмотрении дела в общем порядке. Он считает необходимым, чтобы суд выслушал всех участников этих событий, а заодно и тех, кто не имеет к этому делу никакого отношения. Он открыто заявил, что его целью является возвращение дела прокурору для предъявления матери обвинения в покушении на его убийство. В свою очередь, у защиты нет никаких оснований сомневаться в квалификации действий женщины», — сообщил URA.RU Шундеев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) родственники местной жительницы, которая защищалась от сына и причинила ему тяжкий вред здоровью, попутно обвинили ее в колдовстве и в смерти пилота разбившего Ил-76 Данилы Якушина. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. Дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны имеется в базе судебного участка № 9. «Сын пытается засудить мать. Для этого он подключил к судебному процессу родственников, которые давно питали к ней неприязнь из-за наследства в виде дома, доставшегося подсудимой от матери. И хотя свидетелями по делу они не являются, сын подсудимой уговорил их выступить на его стороне. Дошло до абсурда, в судебном заседании невестка подсудимой обвинила свекровь в смерти пилота Данилы Якушина. Подсудимая будто бы всегда желала зла его семье», — рассказал источник. В настоящее время суд выслушивает показания многочисленных родственников, но примет ли их во внимание — покажет время. Потерпевший настаивает, что мать пыталась его убить, чтобы не возвращать деньги в сумме 200 тысяч рублей, которые он сам передавал ей ранее на хранение. Он намерен требовать переквалификации действий матери на более тяжкий состав — покушение на убийство. URA.RU связалось с защитником подсудимой — адвокатом Андреем Шундеевым. С его слов, в настоящее время женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 114 УК РФ. Его клиентка полностью признала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. «Однако потерпевший возражал против особого порядка судопроизводства и настоял на рассмотрении дела в общем порядке. Он считает необходимым, чтобы суд выслушал всех участников этих событий, а заодно и тех, кто не имеет к этому делу никакого отношения. Он открыто заявил, что его целью является возвращение дела прокурору для предъявления матери обвинения в покушении на его убийство. В свою очередь, у защиты нет никаких оснований сомневаться в квалификации действий женщины», — сообщил URA.RU Шундеев.