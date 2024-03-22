Власти нашли способ обеспечить север России всем необходимым

Правительство развивает труднодоступные территории с помощью северного завоза

22 марта 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин подписал постановление о создании информационной системы северного завоза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти продолжают освоение и развитие Русского Севера и Арктики, в этом им поможет новая информационная система северного завоза, она обеспечит снабжение важными грузами труднодоступных регионов. Новость о подписании премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным соответствующего постановления опубликована 22 марта на сайте правительства. Эксперт РАНХиГС Александр Воротников прокомментировал URA.RU, что означает нововведение и как оно отразится на экономике России. «Северный завоз (СЗ) очень важен для нашей страны, а особенно — для арктических территорий. От его реализации зависит жизнь более трех млн жителей на территории около 14 млн кв. м. Созданная информационная система мониторинга (ФГИС) СЗ имеет много функций. Причем важна не только его функция контроля, это еще и инструмент управления, который позволяет достаточно оперативно решать возникающие проблемы Арктики», — прокомментировал подписанное Мишустиным постановление координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики), доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. Путешествовать по Крайнему Северу лучше на подобном транспорте. Арктический «УРАЛ» на выставке в Челябинске, 2023 год. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперт напомнил, что о важности создания информационных систем в основных секторах экономики не раз говорил президент РФ Владимир Путин, в частности, в своем недавнем послании Федеральному собранию. «Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта „Экономика данных“», — подчеркнул российский лидер. Что такое северный завоз Это комплекс мероприятий правительства по бесперебойному снабжению жизненноважными товарами населения Крайнего Севера, пояснил эксперт. Реализация СЗ сопряжена с климатическими и сезонными особенностями, а товары приходится доставлять при помощи воздушного, речного и морского транспорта. Важную роль в этом играет программа Северного морского пути (СМП). По плану «Северный завоз» грузы обеспечения и транзит по СМП в 2024 году составят 16,8 млн тонн. Интегрированные системы упрощают процессы, уменьшая дублирование усилий и ручной труд, отметил ученый. «Очень важно, что ФГИС СЗ будет интегрирована с единой информационной системой в сфере закупок, государственной информационной системой электронных перевозочных документов, единой системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и рядом других цифровых платформ», — рассказал собеседник агентства. Вертолеты доставляют грузы и людей в труднодоступные регионы, куда невозможно доехать наземным транспортом. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Какие проблемы решает госсистема СЗ «Эта система позволит обеспечить стратегическое планирование северного завоза федеральным центром, и обеспечить его устойчивую реализацию, своевременным определением и выявлением сбоев поставок», — пояснил ученый. С помощью данной системы, уточнил Воротников, будут маркироваться грузы, и, что самое главное, станет возможно определить стоимость маршрутов — это важно для оптимизации логистики и управления. Путь к созданию единой ФГИС не был простым, отмечает доцент РАНХиГС. «Длительное время регионы самостоятельно решали проблемы с логистикой. Это приводило иногда к срыву СЗ и проблемы решали в ситуации „форс-мажора“, что иногда в десятки раз удорожало подвоз всего необходимого. Например, в 2013 голу был сорван СЗ в Республике Саха (Якутия) из-за обмеления рек и раннего ледостава. Все это вылилось в огромные убытки. А главное, потребовалась помощь авиации МЧС РФ и военных, чтобы завезти в арктические районы недопоставленные грузы, без которых невозможно начать зимовку», — рассказал Воротников. Кто будет использовать новую систему Пользователей у ФГИС мониторинга северного завоза, рассказал собеседник агентства, будет конечно очень много. «Это естественно, федеральные и региональные органы исполнительной власти, поставщики и получатели грузов и товаров, грузоперевозчики, маркетологи, и даже финансисты. На мой взгляд, круг пользователей будет достаточно широк. Определенную роль создание ФГИС будет иметь для развития СМП», — заключил Александр Воротников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти продолжают освоение и развитие Русского Севера и Арктики, в этом им поможет новая информационная система северного завоза, она обеспечит снабжение важными грузами труднодоступных регионов. Новость о подписании премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным соответствующего постановления опубликована 22 марта на сайте правительства. Эксперт РАНХиГС Александр Воротников прокомментировал URA.RU, что означает нововведение и как оно отразится на экономике России. «Северный завоз (СЗ) очень важен для нашей страны, а особенно — для арктических территорий. От его реализации зависит жизнь более трех млн жителей на территории около 14 млн кв. м. Созданная информационная система мониторинга (ФГИС) СЗ имеет много функций. Причем важна не только его функция контроля, это еще и инструмент управления, который позволяет достаточно оперативно решать возникающие проблемы Арктики», — прокомментировал подписанное Мишустиным постановление координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики), доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников. Эксперт напомнил, что о важности создания информационных систем в основных секторах экономики не раз говорил президент РФ Владимир Путин, в частности, в своем недавнем послании Федеральному собранию. «Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта „Экономика данных“», — подчеркнул российский лидер. Это комплекс мероприятий правительства по бесперебойному снабжению жизненноважными товарами населения Крайнего Севера, пояснил эксперт. Реализация СЗ сопряжена с климатическими и сезонными особенностями, а товары приходится доставлять при помощи воздушного, речного и морского транспорта. Важную роль в этом играет программа Северного морского пути (СМП). По плану «Северный завоз» грузы обеспечения и транзит по СМП в 2024 году составят 16,8 млн тонн. Интегрированные системы упрощают процессы, уменьшая дублирование усилий и ручной труд, отметил ученый. «Очень важно, что ФГИС СЗ будет интегрирована с единой информационной системой в сфере закупок, государственной информационной системой электронных перевозочных документов, единой системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и рядом других цифровых платформ», — рассказал собеседник агентства. «Эта система позволит обеспечить стратегическое планирование северного завоза федеральным центром, и обеспечить его устойчивую реализацию, своевременным определением и выявлением сбоев поставок», — пояснил ученый. С помощью данной системы, уточнил Воротников, будут маркироваться грузы, и, что самое главное, станет возможно определить стоимость маршрутов — это важно для оптимизации логистики и управления. Путь к созданию единой ФГИС не был простым, отмечает доцент РАНХиГС. «Длительное время регионы самостоятельно решали проблемы с логистикой. Это приводило иногда к срыву СЗ и проблемы решали в ситуации „форс-мажора“, что иногда в десятки раз удорожало подвоз всего необходимого. Например, в 2013 голу был сорван СЗ в Республике Саха (Якутия) из-за обмеления рек и раннего ледостава. Все это вылилось в огромные убытки. А главное, потребовалась помощь авиации МЧС РФ и военных, чтобы завезти в арктические районы недопоставленные грузы, без которых невозможно начать зимовку», — рассказал Воротников. Пользователей у ФГИС мониторинга северного завоза, рассказал собеседник агентства, будет конечно очень много. «Это естественно, федеральные и региональные органы исполнительной власти, поставщики и получатели грузов и товаров, грузоперевозчики, маркетологи, и даже финансисты. На мой взгляд, круг пользователей будет достаточно широк. Определенную роль создание ФГИС будет иметь для развития СМП», — заключил Александр Воротников.