21 марта 2024

В Тюмени увеличат бюджет на тушение пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
Дополнительные средства направят на покупку пожароопасной техники Фото:

В Тюмени увеличат бюджет на тушение пожаров. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

«По сравнению с прошлым годом финансирование было увеличено главным образом за счет областного бюджета. Средства будут направлены на дополнительное приобретение техники, увеличение количества камер. В шести лесничествах совершенствуются средства связи, приобретаются новые рации. Также на эти средства будет приобретено дополнительное пожарное оборудование», — рассказал Леонид Остроумов во время пресс-конференции «Подготовка к пожароопасному сезону 2024 года».

Ранее он сообщил, что пожароопасный сезон в Тюменской области начнется после полного схода снежного покрова. В настоящий момент властями приняты все меры по подготовке к опасному сезону и проводится агитационная работа среди населения.

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В Тюмени увеличат бюджет на тушение пожаров. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. «По сравнению с прошлым годом финансирование было увеличено главным образом за счет областного бюджета. Средства будут направлены на дополнительное приобретение техники, увеличение количества камер. В шести лесничествах совершенствуются средства связи, приобретаются новые рации. Также на эти средства будет приобретено дополнительное пожарное оборудование», — рассказал Леонид Остроумов во время пресс-конференции «Подготовка к пожароопасному сезону 2024 года». Ранее он сообщил, что пожароопасный сезон в Тюменской области начнется после полного схода снежного покрова. В настоящий момент властями приняты все меры по подготовке к опасному сезону и проводится агитационная работа среди населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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