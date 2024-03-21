В Тюмени увеличат бюджет на тушение пожаров

22 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Дополнительные средства направят на покупку пожароопасной техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени увеличат бюджет на тушение пожаров. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. «По сравнению с прошлым годом финансирование было увеличено главным образом за счет областного бюджета. Средства будут направлены на дополнительное приобретение техники, увеличение количества камер. В шести лесничествах совершенствуются средства связи, приобретаются новые рации. Также на эти средства будет приобретено дополнительное пожарное оборудование», — рассказал Леонид Остроумов во время пресс-конференции «Подготовка к пожароопасному сезону 2024 года». Ранее он сообщил, что пожароопасный сезон в Тюменской области начнется после полного схода снежного покрова. В настоящий момент властями приняты все меры по подготовке к опасному сезону и проводится агитационная работа среди населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени увеличат бюджет на тушение пожаров. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. «По сравнению с прошлым годом финансирование было увеличено главным образом за счет областного бюджета. Средства будут направлены на дополнительное приобретение техники, увеличение количества камер. В шести лесничествах совершенствуются средства связи, приобретаются новые рации. Также на эти средства будет приобретено дополнительное пожарное оборудование», — рассказал Леонид Остроумов во время пресс-конференции «Подготовка к пожароопасному сезону 2024 года». Ранее он сообщил, что пожароопасный сезон в Тюменской области начнется после полного схода снежного покрова. В настоящий момент властями приняты все меры по подготовке к опасному сезону и проводится агитационная работа среди населения.