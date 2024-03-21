Власти объяснили, когда в Тюменской области начнется пожароопасный сезон

В Тюменской области готовятся к началу пожароопасного сезона

22 марта 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Пожароопасный сезон в Тюменской области начнется после схода снежного покрова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожароопасный сезон в Тюменской области начнется после полного схода снежного покрова. Об этом во время пресс-конференции заявил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов. Он добавил, что в регионе будет временно запрещено жечь костры в лесах, «Что касается начала пожароопасного сезона, то он будет, как и в прошлые годы, объявлен с учетом складывающейся обстановки. В зависимости от схода снежного покрова, он устанавливается у нас на весь летний теплый сезон и обычно продолжается до ноября. В прошлом году он был установлен с 3 апреля, но условия были таковы, что снежный покров сошел еще в марте, и, соответственно, мы отреагировали оперативно. В течение всего пожароопасного сезона будет запрещено в лесах устраивать палы травы, разводить костры в необорудованных местах, сжигать порубочные остатки, бросать горящие спички и окурки, использовать открытый огонь на торфяниках», — заявил Остроумов во время своего выступления. В 2023 году из-за лесных и ландшафтных поджаров серьезно пострадали несколько населенных пунктов Тюменской области. В некоторых поселках сгорели дома и хозяйственные постройки местных жителей. Из-за сложной ситуации с неконтролируемым распространением огня в регионе объявлялся режим ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожароопасный сезон в Тюменской области начнется после полного схода снежного покрова. Об этом во время пресс-конференции заявил директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов. Он добавил, что в регионе будет временно запрещено жечь костры в лесах, «Что касается начала пожароопасного сезона, то он будет, как и в прошлые годы, объявлен с учетом складывающейся обстановки. В зависимости от схода снежного покрова, он устанавливается у нас на весь летний теплый сезон и обычно продолжается до ноября. В прошлом году он был установлен с 3 апреля, но условия были таковы, что снежный покров сошел еще в марте, и, соответственно, мы отреагировали оперативно. В течение всего пожароопасного сезона будет запрещено в лесах устраивать палы травы, разводить костры в необорудованных местах, сжигать порубочные остатки, бросать горящие спички и окурки, использовать открытый огонь на торфяниках», — заявил Остроумов во время своего выступления. В 2023 году из-за лесных и ландшафтных поджаров серьезно пострадали несколько населенных пунктов Тюменской области. В некоторых поселках сгорели дома и хозяйственные постройки местных жителей. Из-за сложной ситуации с неконтролируемым распространением огня в регионе объявлялся режим ЧС.