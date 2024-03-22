Песков объяснил, кто пострадает от ограничения импорта зерна

Песков: от ограничений на импорт зерна пострадает европейский потребитель
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков назвал ограничения на импорт зерна примером недобросовестной конкуренции Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Потребители в Европе пострадают из-за ограничений на импорт зерна. При этом у России множество альтернатив для поставок этого продукта. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок», — Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что это является примером недобросовестной конкуренции.

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Потребители в Европе пострадают из-за ограничений на импорт зерна. При этом у России множество альтернатив для поставок этого продукта. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок», — Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что это является примером недобросовестной конкуренции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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