Песков объяснил, кто пострадает от ограничения импорта зерна

Песков назвал ограничения на импорт зерна примером недобросовестной конкуренции
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Потребители в Европе пострадают из-за ограничений на импорт зерна. При этом у России множество альтернатив для поставок этого продукта. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок», — Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что это является примером недобросовестной конкуренции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.