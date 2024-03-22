Военкоры показали момент масштабного удара по Днепровской ГЭС

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
По Днепровской ГЭС удар был совершен ракетной Х-101, передлают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военкоры «Русской весны» показали момент удара по Днепровской ГЭС. Соответсвующее видео они публикуют в своем telegram-канале.

«Момент удара крылатой ракеты Х-101 по Днепровской ГЭС», — передают военкоры. На кадрах четко видно, как ракета попадает по станции.

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Российские военкоры «Русской весны» показали момент удара по Днепровской ГЭС. Соответсвующее видео они публикуют в своем telegram-канале. «Момент удара крылатой ракеты Х-101 по Днепровской ГЭС», — передают военкоры. На кадрах четко видно, как ракета попадает по станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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