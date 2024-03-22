Военкоры показали момент масштабного удара по Днепровской ГЭС

По Днепровской ГЭС удар был совершен ракетной Х-101, передлают военкоры
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военкоры «Русской весны» показали момент удара по Днепровской ГЭС. Соответсвующее видео они публикуют в своем telegram-канале.
«Момент удара крылатой ракеты Х-101 по Днепровской ГЭС», — передают военкоры. На кадрах четко видно, как ракета попадает по станции.
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