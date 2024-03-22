СК занялся блогершей, которая назвала бойцов СВО «пушечным мясом»

СК по Ростовской области начал проверку блогерши, оскорблявшей участников СВО
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи начали проверку в отношении стримерши из Батайска, передает СК РФ Фото:

Следственный комитет РФ организовал проверку в отношении девушки-блогера из Ростовской области, которая во время стрима оскорбляла участников спецоперации на Украине и называла их «пушечным мясом». Об этом сообщает региональное ведомство в соцсетях.

«Следователи организовали процессуальную проверку в связи с высказываниями оскорблений в адрес участников СВО. <…> Жительница Ростовской области допускает публичные оскорбительные высказывания в их адрес. <…> Организовано проведение доследственной проверки», — отмечает СК РФ по Ростовской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стримерша из Батайска под никнеймом Нелли во время интернет-трансляции начала оскорблять участников СВО. Она заявила, что те являются «пушечным мясом» и сама девушка их ненавидит. В ходе стрима блогер также сказала, что России «необходимо извиниться перед Америкой».

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Следственный комитет РФ организовал проверку в отношении девушки-блогера из Ростовской области, которая во время стрима оскорбляла участников спецоперации на Украине и называла их «пушечным мясом». Об этом сообщает региональное ведомство в соцсетях. «Следователи организовали процессуальную проверку в связи с высказываниями оскорблений в адрес участников СВО. <…> Жительница Ростовской области допускает публичные оскорбительные высказывания в их адрес. <…> Организовано проведение доследственной проверки», — отмечает СК РФ по Ростовской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее стримерша из Батайска под никнеймом Нелли во время интернет-трансляции начала оскорблять участников СВО. Она заявила, что те являются «пушечным мясом» и сама девушка их ненавидит. В ходе стрима блогер также сказала, что России «необходимо извиниться перед Америкой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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