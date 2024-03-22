СК занялся блогершей, которая назвала бойцов СВО «пушечным мясом»

Следственный комитет РФ организовал проверку в отношении девушки-блогера из Ростовской области, которая во время стрима оскорбляла участников спецоперации на Украине и называла их «пушечным мясом». Об этом сообщает региональное ведомство в соцсетях.
«Следователи организовали процессуальную проверку в связи с высказываниями оскорблений в адрес участников СВО. <…> Жительница Ростовской области допускает публичные оскорбительные высказывания в их адрес. <…> Организовано проведение доследственной проверки», —
Ранее стримерша из Батайска под никнеймом Нелли во время интернет-трансляции начала оскорблять участников СВО. Она заявила, что те являются «пушечным мясом» и сама девушка их ненавидит. В ходе стрима блогер также сказала, что России «необходимо извиниться перед Америкой».
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